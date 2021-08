Mardi Gras, el crucero con montaña rusa volverá el 25 agosto

ROATÁN

El puerto Mahogany Bay de Roatán, Islas de la Bahía, le dio la bienvenida ayer al crucero Mardi Gras, el barco más nuevo de la flota de la compañía Carnival, que inició su viaje inaugural desde Puerto Cañaveral el 31 de julio recién pasado.

Es la primera embarcación en las Américas que funciona con gas natural licuado ecológico. El barco también cuenta con Bolt, la primera montaña rusa en el mar. Este impresionante crucero se encuentra entre los 10 barcos más grandes del mundo y es la primera vez que arriba a la isla hondureña.

Los 3,845 pasajeros y 1,764 tripulantes abordo, permanecieron por unas 11 horas en la paradisiaca isla. Tras bajar del barco, abordaron autobuses y los guías los llevaron a disfrutar de la belleza, gastronomía y lugares turísticos de Roatán y Santos Guardiola. Los turistas, que provienen de diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa, fueron recibidos en un ambiente festivo puesto por el grupo coreográfico de la Marca País.

“Es provechoso para la isla que nos tomen en cuenta. Es la primera vez que llega este barco y el próximo 25 de agosto lo tendremos de nuevo. Solo esta semana en el muelle de Mahogany Bay hemos recibido dos barcos, más uno en el otro puerto, entonces son tres y eso es bueno para la isla porque mejora la economía al cien”, apuntó Jorge Guillén, gerente del puerto Mahogany Bay.

Este mes contempla el arribo de cuatro embarcaciones más al puerto de Mahogany. El Carnival Vista atracará el 17, 24 y 31, y el regreso del Mardi Gras el próximo miércoles 25.

Mientras que del 17 al 20 de agosto ingresan al muelle de Coxen Hole en Roatán las embarcaciones de la Royal Caribbean y Norwegian.

El 17 y 18 arribarán dos de los barcos más grandes del mundo, el Independence of the Seas y el Allure of the Seas.

El pasado 6 de julio se reiniciaron las operaciones de cruceros en nuestro país, tras 15 meses de restricciones a causa del covid-19. Ese día el puerto Mahogany Bay recibió al Carnival Vista, con 2,800 cruceristas, dando inicio a la reactivación del turismo hondureño y generando un impacto económico de gran alcance para la economía isleña. De acuerdo con datos oficiales, el turismo sustenta a más de 270,000 familias a nivel nacional.

El pasado martes, el puerto de cruceros de Roatán también reinició actividades con la llegada del Celebrity Edge de la compañía Royal Caribbean, el cual es el primero en atracar después de 16 meses de cierre del muelle, debido a la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus.