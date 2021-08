Crece debate por clases semipresenciales ante aumento de contagios en niños

San Pedro Sula, Cortés.

El presidente de la Asociación Pediátrica en el Valle de Sula, Maynor Mata, lamentó que los contagios de covid-19 en niños sigan en aumento debido a que el virus ha mutado en el país.



En las últimas semanas el virus se ha comportado con mayor virulencia, a tal grado que los hospitales y salas de triaje están completamente llenos. “Nos preocupa el retorno a clases porque estamos velando por los niños y en este momento hemos visto un ascenso de contagios en menores, contrario al año pasado, que la consulta pediátrica por coronavirus era nula, señaló.



Doctor Maynor Mata

“Estamos viendo que todas las semanas nos están llegando niños con coronavirus, esto es alarmante debido a que la nueva variante Delta nos está llevando a tener alteraciones en los niños”, sostuvo.



Mata es del criterio que el retorno a clases presenciales o semipresenciales debe de ser seguro y no sólo para el sector privado, sino también para el sector público. En tanto, la Secretaría de Educación dio luz verde para que en 154 municipios con baja incidencia de casos de covid-19 se comience con un pilotaje de retorno a clases semipresenciales.



Por ahora no se está pidiendo que se retorne a clases en ciudades grandes y con altos índices de contagios porque sería un riesgo para las familias.

Doctora Karla Pavón

La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Karla Pavón, aseguró que hay municipios y aldeas en las que sí se puede regresar a clases presenciales o semipresenciales porque la incidencia de covid-19 es sumamente baja.



“Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, La Paz, en todas las cabeceras departamentales es imposible la habilitación de centros educativos en estos momentos”, expresó la galena.



“En Atlántida y Esparta la tasa de mortalidad es cero, su tasa de incidencia es de 179 por cada 100,000 habitantes, es allí donde tenemos que ir viendo cómo se retorna a clases”, añadió.



“Otros lugar es Duyure, Santa Ana de Yusguare, Santa Fe de Colón, hay municipios y aldeas que sólo tienen una escuela, no está circulando el virus y que tienen una maestra con 10 alumnos, si no hay incidencia del virus, no hay mortalidad y la gente vive a grandes distancias, allí se puede retornar a clases”, indicó.

Pavón reconoció que no es fácil que los niños acaten rápidamente las medidas de bioseguridad en una escuela. “Los primeros en retornar a clases deben ser los niños más grandes, no un pre-kínder porque nunca ha ido, entonces tienen que ir adaptando al niño”, acotó.



“El uso de mascarilla no es fácil inculcárselo a los niños pequeños, si los médicos no soportamos la mascarilla, entonces con los niños hay que ir adaptándolos, primero una hora de clases porque el niño no va a soportar cuatro horas sin quitarse la mascarilla”, aseguró.

Doctora Ekaterina Bonilla

La directora de la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Ekaterina Bonilla, afirmó que con el covid-19 nada está dicho porque este virus está mutando.



La preocupación de la comunidad científica es que el virus ya no sólo afecta y mata a personas mayores con enfermedades de base, sino que está impactando muy fuerte en jóvenes y niños sin comorbilidades.



“Muchos países que han planificado han vuelto a altas olas de contagios, Estados Unidos tiene una alta incidencia en varios estados, ya había quitado las restricciones y las han adoptado nuevamente”, mencionó.



“Con el coronavirus nada está dicho, sabemos que los virus gripales tienden a mutar, por eso tenemos variantes y eso es lo que los hace a ellos resistir y mantenerse, así como la gripe y la influenza”, explicó.