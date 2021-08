Hondureño relata pesadilla en accidente en Texas: "Iba hablando por teléfono"

Redacción.

Tras la tragedia ocurrida en Texas en un accidente vial, donde murieron diez personas, entre ellos seis hondureños, uno de los sobrevivientes, hondureño, relató la pesadilla vivida en el siniestro.

En la camioneta, sobrecargada, viajaban 31 personas, el 4 de agosto, entre ellas el conductor de la furgoneta, quien, según el relato, iba hablando por teléfono cuando ocurrió la tragedia.

"La camioneta iba como a 80 (millas por hora). El accidente fue porque que el señor venía hablando por teléfono y había hecho como un 'zig zag' como dos veces", contó el hondureño, cuya identidad no fue revelada, a Telemundo.

Describió que dentro de la camioneta le dijo a otro migrante: "Este señor no puede manejar el carro. 'No -me dijo- dejémoslo ahí'. La van comenzó a temblar y se pasó de la calle, entonces frenó de un solo y ahí fue que nos fuimos a dar vuelta. Del pavimento dimos como dos vueltas y fuimos a dar (estrellar) a un poste", describió el hondureño, quien solo sufrió algunas heridas.

La camioneta, según contó el migrante, tenía sobrepeso y el sistema de frenos falló. "Del peso la camioneta comenzó a temblar. Él iba frenando y después como que no reaccionó los frenos", extendió.

"Cuando yo reaccioné ya estaba como a dos kilómetros de la camioneta. Me fui corriendo como loco", explicó el hondureño.

Seis hondureños, tres mexicanos y un guatemalteco perecieron en el siniestro. Aunque fueron trasladados a un centro asistencial tejano, se desconocen los nombres de los heridos, pero se presume que la mayoría procedían de Honduras, tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Familiares de una de las posibles víctimas han lamentado en Honduras que "ojalá se hubiera quedado". Se trata de Jorge Barralaga, quien habría sido identificado por familiares. Contaron a Univisión que la violencia y la pobreza obligaron al hondureño a tomar el camino migratorio.