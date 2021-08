Otorgan aumento salarial de 1,000 lempiras a docentes hondureños

Tegucigalpa, Honduras.

Secretario Arnaldo Bueso

Agregó que con esta medida se está dignificando la labor de más de 60,000 docentes. Informó que el incremento se hace al valor de la hora clase, por lo que también se ve reflejado en el pago de vacaciones, pago del décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario de los docentes.

Más temprano, los docentes que laboran dentro del Porgrama Hondureño de Educación Comunitario (Proheco) realizaron una serie de protestas en varios departamentos el país exigiendo se apruebe el decreto de ley que les da permanencia y nivelación salarial a 6,619 maestros a nivel nacional.

Clases semipresenciales

En el marco de la activación semipresencial y voluntaria de las instituciones educativas, Arnaldo Bueso también mencionó que ya supervisaron las condiciones de los centros educativos no gubernamentales del Distrito Central.



De acuerdo con las disposiciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), las instituciones educativas no gubernamentales que tienen la infraestructura e insumos de bioseguridad necesaria son las primeras en iniciar la activación semipresencial y voluntaria a partir de este 16 de agosto.



Detalló que estas instituciones educativas podrán iniciar sus actividades educativas cuando tengan el 100% de su personal vacunado con sus dos dosis y se hará de manera voluntaria en donde el padre decida si manda o no a sus hijos al centro educativo. Además, mencionó que la escuela tendrá la opción de brindar clases presenciales y no presenciales.

El funcionario comentó que las instituciones educativas gubernamentales son su prioridad y están trabajando para hacer un proceso de habilitación sistemática y gradual. Manifestó que esto se va hacer en las zonas geográficas del país donde el nivel de contagio es bajo.



“En ese municipio donde el nivel de contagio es bajo tenemos que identificar el centro educativo que esté en buenas condiciones de infraestructura, principalmente en agua y saneamiento”, expresó.



Aclaró que no se van abrir operaciones en centros educativos dañados porque las condicionantes para la activación gradual y sistemática dicen que tienen que ser en centros educativos con buenas condiciones. Rercordó que desde el año pasado, en medio de la pandemia, iniciaron la reconstrucción de más de 226 centros que están en proceso de avance y de finalización, mientras que este año se iniciaron 100 más y esperan llegar a 1,126.