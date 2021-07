Falta de compactación de basura en botadero deja contaminación

LA CEIBA

El impacto ambiental del botadero municipal a cielo abierto está causando problemas en la salud de los habitantes de la colonia Los Laureles de La Ceiba, la cual está contiguo al crematorio.

Los afectados piden a la alcaldía ceibeña tratar los residuos sólidos, ya que en la actualidad están al aire libre.

“Urge que hagan un trabajo con la maquinaria de enterrar esa basura. Ya nos hemos reunido con todos los pobladores y les hemos hecho saber a las autoridades el malestar que hay y la contaminación que nos está dejando el basurero”, dijo don José Martínez, un vecino del sector.

La municipalidad ceibeña tiene pendiente ejecutar un trabajo de acomodo y compactación de los residuos, cobertura con tierra u otro material inerte; sin embargo, no se ha hecho por la falta de maquinaria.

Asimismo, los miembros del patronato piden que se tenga un control diariamente de los gases, lixiviados y la proliferación de vectores a fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la población.

Además 1- En febrero de 2020, la municipalidad de La Ceiba adjudicó la recolección de la basura a la compañía Corporación Green de San Pedro Sula.

2- La ciudad de La Ceiba produce aproximadamente unas 150 toneladas de basura, las que son recogidas diariamente.

3- Con la llegada de Corporación Green se terminaron las huelgas por falta de pago.

“En todo este año no han hecho el trabajo de encubrimiento de la basura, y esto está ocasionando una contaminación grande. Tienen que hacerlo lo más pronto posible porque ya vienen las lluvias, esta cae sobre la basura y después hace un desastre”, dijo por su parte Carlos Rosales, directivo del patronato de Los Laureles.

“Eso le corresponde a la municipalidad y no lo han hecho. Eso urge, no se puede seguir esperando, tienen que cubrir los desechos urgentemente porque la comunidad lo está exigiendo”, agregó Rosales. Los habitantes del sector no descartan una toma de la carretera CA-13 frente a su colonia si la comuna ceibeña no les da una respuesta.

En la alcaldía manifestaron que están a la espera de una maquinaria para desarrollar los trabajos.

Impasse

La Corporación Municipal dio en concesión hace un año y medio a la compañía Corporación Green el manejo de la basura. Desde entonces no se habían presentado problemas de recolección, hasta hace una semana, que los camiones dejaron de descargar debido a que en el botadero no se estaban acomodando los desechos. El descargue se reanudó mediante trabajos paliativos.