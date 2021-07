"Mecanismo de Protección es una burocracia inútil": presidente del Colegio de Abogados de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) dijo este miércoles que analizarán su retiro del Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia ante la ola de violencia y la falta de repuesta por parte del Gobierno.

El presidente del CAH, Fredis Cerrato comunicó que este viernes sostendrán una reunión para poner este tema sobre la mesa de discusión.

"Ejercer la profesión del Derecho en Honduras es vivir bajo amanezas de muerte de tal manera que esto se ha degenerado impunidad por la falta de investigación, ya que se registran 166 asesinatos de abogados en los últimos diez años.

Además lea: Paso a paso del crimen: Abogado Urtecho revela cómo asesinaron a la exdiputada Carolina Echeverría

Este es uno de los gremios más golpeados por la criminalidad en el país. Tenemos por escrito las manifestaciones de los que dirigen, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, en donde se nos establece que el ejercicio de esta profesión no está considerado bajo los mecanismos de protección. Ellos hacen un análisis de cuáles son las condiciones y requisitos, independientemente que un abogado se encuentre bajo amenazas por ejercer la profesión, tiene que ser específicamente por actuaciones en defensa de derechos humanos".

De acuerdo con Cerrato, lo que prima no es defender la vida si no que se trata de deficiones y conceptos que distan de la realidad. "Ha sido una burocracia absolutamente inútil que no ha servido en lo más mínimo para garantizar protección y defensa a nuestro gremio".

Por tanto, ante la falta de investigación y judicialización, se reuniran para posiblemente retirarse de las mesas de trabajo.

El CAH pide justicia por el crimen de la abogada Carolina Echeverría, atacada a tiros en su residencia, y por la muerte reciente de la profesional del derecho Cinthia Sierra, quien fue encontrada sin vida al interior de su vivienda en la colonia Prados Universitarios de ciudad capital.