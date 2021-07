Acuerdo con transportistas no incluye aumento de tarifas, asegura viceministro de Transporte  

Tegucigalpa, Honduras.

El viceministro de Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), German Rodríguez, aseguró que el acuerdo con la dirigencia del transporte no incluye un eventual aumento a las tarifas.



El gobierno y la Plataforma Hondureña del Transporte (PHT) firmaron un acta de compromiso ayer con lo cual se puso fin a las tomas de carreteras que había ejecutado el rubro esta semana, las que afectaron en gran medida al pueblo hondureño y la economía en general.



En ese sentido, Rodríguez dijo que “yo le quiero anunciar al pueblo hondureño que por ningún motivo los transportistas pidieron un ajuste a las tarifas de pasajeros, carga o taxis”.

Además lea: Gobierno y el gremio del transporte acuerdan alivio solidario



“Eso no está contemplado en su vocabulario, lo que ellos demandaban era únicamente oxigenarse para comenzar a pagar sus deudas, dentro de un año los que se vuelvan a someter al proceso de refinanciamiento”, señaló.



“No hay aumento de la tarifa en ningún lugar y eso quedó claro ayer”, subrayó tras anunciar que la “economía se fortalecerá en un 4% el próximo año lo que significa que mejorará el poder adquisitivo de la sociedad”.



“En ese sentido, los transportistas recibirán un poco más de lo que reciben hoy, es decir, la economía va por muy camino a pesar que algunos malos políticos quisieron ver a Honduras de rodillas”, enfatizó.



“El verdadero problema de los transportistas era el endeudamiento con el sistema financiero nacional y más que todo el impago en el que cayeron los empresarios antes de la pandemia, en la pandemia y pos pandemia”, afirmó.



“Hemos escuchado sus peticiones y llegamos a la conclusión que era necesario oxigenar el sistema y para ello instalamos una mesa de diálogo hace unos dos meses”, señaló.



“En primer lugar, agradecemos al sistema financiero por haberse abierto ante el clamor del sector transporte como parte de la cartera de clientes que tiene en el país”, dijo.



“El acuerdo no fue fácil porque tuvimos que recurrir a los fondos del fideicomiso del Banco Central de Honduras (BCH) hasta por 500 millones de lempiras los que serán colocados para aquellos que quieran readecuar sus deudas y que estén en las categorías 1 y 2 a una tasa del 9%”, explicó.



“Otros 500 millones de lempiras son de los fondos FIRSA (Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agrícola) a una tasa del 7.25% hasta con un plazo de 10 años. Serán beneficiados aquellos transportistas (de las categorías 3,4,5) que no están sujetos a ningún régimen de crédito del sistema financiero nacional”, finalizó.