Transportistas suspenden el paro de este día para sentarse a dialogar

SAN PEDRO SULA

El paro de labores del transporte, que se inició ayer a las 6:00 am, fue suspendido anoche, pero se retomaría el lunes si el Gobierno no cede a las exigencias de los transportistas.

Ayer en Cofradía, San Pedro Sula, se formó un caos en la CA-4, frente a la colonia Vida Nueva, pues los transportistas de las rutas locales atravesaron sus buses y paralizaron totalmente el paso desde las 6:00 am hasta las 11:00 am.

Luego de diálogo con la Policía comenzaron a dar paso por una trocha. Sin embargo, el caos vial prevaleció hasta tarde y empleados de las maquilas de la zona no pudieron llegar a sus trabajos, así como los comerciantes que viajaban a occidente.

En el sector de la Rivera Hernández, los taxis y buses se paralizaron en la entrada a esta colonia; del mismo modo los buses de las rutas 7 y 2 se estacionaron en la 27 calle de la colonia Pradera. En la 33 calle, en el puente El Sauce, otras rutas y los taxis colectivos de la San José y Luisiana se tomaron una trocha y quemaron llantas en protesta.

Algunos trabajadores se desplazaban a pie buscando llegar a sus trabajos en esos puntos.

En el río Danto en La Ceiba, Choluteca, Olanchito, Pimienta, Cortés, y el departamento de Colón, los transportistas se tomaron varios puntos.

Ayer en la capital, las tomas realizadas por los transportistas se dieron en la mayoría de salidas, y a eso de las 3:30 pm los policías antimotines se movilizaban para desalojar a los manifestantes.

A dialogar

Anoche a las 8:54 pm, Johny Ortiz, vocero de la Plataforma de Transporte, dijo a LA PRENSA que se suspende el paro programado y se reunirán este mediodía con autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Si no llegan a un acuerdo, el lunes se retomarán las acciones de protesta, confirmó el dirigente.

Wilmer Cálix, dirigente capitalino, también confirmó esta información en medios televisivos la noche de ayer.

Este rubro exige la condonación de la matrícula 2021 para las unidades, la entrega de bonos a conductores y ayudantes, aceleración en el proceso de vacunación anticovid para el sector transporte y refinanciamiento en la banca.

“El bono es un beneficio que se debe entregar mensualmente por la pandemia y solo lo han dado una vez y solo al 15% de 70,000 conductores y ayudantes que trabajan en taxis y buses.

El miércoles los funcionarios de la secretarías de Trabajo y de Transporte no nos dieron una solución y nos pidieron más tiempo, pero nosotros no vamos a seguir esperando, queremos ayuda y no se han comunicado con nosotros”, dijo Ortiz.

El dirigente destacó que en la jornada de presión de ayer, el paro se detuvo al mediodía en la zona norte en solidaridad para dar paso a las vacunas covid que ingresaron por el aeropuerto sampedrano.

LA PRENSA buscó contactar a Pyubani Williams, comisionada de Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), así como a Olvin Villalobos, ministro de Trabajo, para conocer los avances de las negociaciones, pero no hubo respuesta. A través de un comunicado oficial del IHTT, se informó que el transporte será beneficiado con mil millones de lempiras en créditos blandos.

El Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario y de la Economía (Firsa) colocará 500 millones de lempiras y la línea del Banco Central de Honduras (BCH) otros L500 millones.