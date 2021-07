“Hay intereses oscuros que nos llevan a otra crisis política en Honduras”: Presidente del Cohep

San Pedro Sula, Honduras.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), hace un análisis de la situación económica, social y política que atraviesa Honduras en la actualidad y llama a evitar una crisis política en noviembre de 2021.



¿Ha mejorado la situación económica del país en el primer semestre del año?

Hemos visto una mejoría en la actividad económica en 2021 como efecto de la reapertura económica, pero no es la mejoría que todos quisiéramos. Todavía tenemos restricciones de circulación, la vacunación de la población lleva un paso extremadamente lento, estamos viendo un repunte fuerte de covid con las consecuencias que ya conocemos. Tampoco vemos avances concretos en los planes de reconstrucción y reactivación económica de los que se habló. Los huracanes fueron ya hace ocho meses y muchas de las cosechas que se perdieron el año pasado se van a perder este año también porque aún no se han rehabilitado las plantaciones de los principales cultivos de exportación. En cuanto a los empleos, la recuperación económica que estamos viendo es un efecto rebote de la caída del año pasado que fue de casi un 10%, y las empresas no han tenido el tiempo suficiente para recuperarse.



¿Qué está pasando con las inversiones en Honduras? ¿están llegando más al país o se están reduciendo?



Hasta ahorita, la recuperación de los flujos de inversión es lenta, pero esto es generalizado en todos los países. Esperamos que la recuperación de las inversiones se acelere más en lo que queda del año y que la tendencia se mantenga para los próximos años. Necesitamos que la familia hondureña recupere sus ingresos y así reducir el incremento de pobreza que hemos visto. Lo más importante de recordar en lo de inversiones es que si no hay Estado de derecho, no hay inversión. El empresario invierte donde se le ofrece certidumbre y retira su inversión cuando se crea incertidumbre. Por eso debemos evitar otra crisis política el próximo año derivada del proceso electoral. Más bien tenemos que fortalecer la seguridad jurídica para atraer nuevas inversiones y que las empresas prosperen.



¿Hasta el momento cómo califica la gestión del Gobierno en el manejo de la pandemia?

Es cierto que ningún país estaba preparado para la pandemia, pero ese argumento solo fue válido para el inicio. Durante la pandemia hemos visto niveles impresionantes de negligencia, una displicencia de los funcionarios públicos y una falta de transparencia en el uso de los fondos que ha ofendido a la población.

No entendemos por qué se ha restringido el presupuesto de los triajes, y el resultado está claro: los hospitales están desbordados de nuevo. Nosotros seguimos operando el triaje del Juan Pablo II porque estamos convencidos que es efectivo.



¿Cómo ve el desarrollo de las campañas de vacunación del país?



La vacunación por parte del Estado deja mucho que desear. No es posible que sigamos vacunando con la mentalidad burócrata de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. Tenemos que vacunar los siete días de la semana, al menos 12 horas diarias, como lo hacen otros países. El covid no descansa, así que no nosotros tampoco podemos bajar la guardia.

También preocupa que sigamos con demoras en la entrega de vacunas. Estamos retrasando la segunda dosis por mala gestión de la Secretaría de Salud. Esto nos hace más susceptibles a las nuevas variantes que han surgido en esta nueva etapa de la pandemia



¿Cómo ve la situación política del país? ¿Qué expectativas hay para las elecciones generales?



Voy a repetirlo: hay intereses oscuros que nos están llevando a una nueva crisis política. A la clase política no le importa el costo social y económico de lo que están haciendo y se les olvida que las crisis solo traen más pobreza, más desempleo y más inseguridad. Lo que el Cohep exige es que se cumpla lo establecido en la Ley Electoral recién aprobada. En Honduras, los políticos están acostumbrados a crear problemas y mágicamente encontrar la solución al último momento. Pero esto no es un juego, el tiempo corre y la “solución” puede venir muy tarde, o ser en sí el detonante de la próxima crisis. Así que el problema de fondo no es el Trep, el problema son los mismos intereses de siempre.



¿Cómo ve las estrategias que se están implementando para la recuperación del país después de los impactos de Eta y Iota?



Creo que no estamos avanzando al ritmo que se requiere. Los huracanes dañaron aproximadamente 200 km de bordos y canales, solo se ha contratado la reparación de 90 km y se han reparado menos de 60. Nos preocupa que no vemos que se ponga en marcha un plan integral de reconstrucción y reactivación económica consensuada.