Tribus y cacicazgos hallaron los españoles al descubrir a Honduras

Costumbres étnicas * Los lencas, maya chortís y chorotegas practicaban la poligamia y el adulterio no era castigado. En cuanto a la religión, su práctica se centraba en sacerdotes, templos e ídolos. No hacían sacrificios humanos y tampoco comían carne humana. * Los jicaques, los payas y los sumos no tenían una autoridad judicial y tomaban la ley en sus manos. Tenían poco respeto por la vida humana y el asesinato era común. Los sumos eran polígamos; los payas y los jicaques monógamos. Su religión se basaba en el animismo y el chamanismo.