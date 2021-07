Cardenal Rodríguez pide a políticos de Honduras "dejar las mentiras"

Tegucigalpa, Honduras.

El cardenal y arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez, pidió a la población anunciar y promulgar el evangelio con "acciones reales", durante su homilía este domingo. Rodríguez instó a "eliminar la indiferencia, pobreza, desigualdad y violencia" en Honduras.

Para el arzobispo, también coordinador del Consejo de Cardenales del Vaticano, subrayó: Hay que echar esos demonios de Honduras y volver al evangelio", refelexionó, en mención a lo que consideró "profunda corrupción y otros males que afectan al país".

El máximo jerarca de la Iglesia católica en Honduras analizó, a través de una lectura de un texto bíblico (San Marcos 6,7-13), en el que se hace mención de Jesús y un llamado a sus discípulos para evangelizar, la realidad sociopolítica del país. A la vez, declaró: "No lleven pan, alforja, dinero, túnicas, salvo un bastón y las sandalias, no han de llevar alimento, tampoco alforja, para recibir limosnas porque no se presentan como mendigos, ni los centavos que llevarían los pobres, son invitados a ir más desprovistos, es decir vivir en la confianza, ya que el bastón y las sandalias era lo prescindible para ellos".

El cardenal considera que el mundo tiene personas que, por encima de ideologías políticas, razas, religiones, partidos políticos y diferencias culturales, son "capaces de anunciar el evangelio como lo pidió Jesús y recientemente el papa Francisco".

Pandemia

Rodríguez se refirió a la actualidad de contagios y muertes en Honduras a consecuencia del covid-19. Subrayó que su llamado es a "ungir a los enfermos, no solo con el sacramento, sino con la oeración, cercanía, cariño y fe".

Añadió en su ponencia: "Cuánto sufrimiento y dolor en nuestro país. Debemos redoblar las precauciones, muchas personas creen que por haber sido vacunadas pueden olvidarse de las medidas de bioseguridad".

Consideró que ese comportamiento de la población, es un error y que solo están generando más contagios. "Ungir significa cuidar los enfermos, así como la salud de toda la comunidad de las familias, cuántas veces un miembro sin síntomas contagia a los demás, entre nosotros debemos cuidar la vida y sanar a personas que tienen esperanza en Jesús".

Corrupción

Llamó a partidos políticos de Honduras y sus actores a "dejar las campañas de mentira para llegar al poder". En tanto que explicó que estos desprenden "cantos de sirena que quieren adormecernos". Rodríguez extendió:"Hay que dejar las campañas de la mentira que no nos llevan a nada y que solo hacen que se propague más la corrupción".

Por último, el cardenal describió que su expresión "echar a los demonios" significa "liberar la vida a quienes están hundidas en la tristeza, la soledad, la angustia, el desempleo, la migración, a los que sufren la injusticia y la violencia; es echar de nuestro país la mentira, las falsas propagandas y los delitos abominables de la corrupción y el querer enriquecerse empobreciendo a los demás".