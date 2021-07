Científicos analizan si es necesaria una tercera dosis

TEGUCIGALPA

A medida que avanza la pandemia y la variante delta del covid-19 se propaga a nivel mundial, la comunidad científica ya se está planteando que será necesaria una tercera dosis de las vacunas para reforzar el sistema inmunológico contra la enfermedad.

Sir Salvador Moncada, científico hondureño, reconoció ayer que se está analizando si será necesaria la aplicación de la tercera dosis de las vacunas contra el covid-19.

“El problema que tenemos en esta pandemia es que queremos construir una bicicleta al mismo tiempo que vamos en una carrera con la bicicleta, estamos tratando de tomar decisiones inmediatas cuando a veces es necesario hacer análisis de muchas semanas y muchos meses para tomar las decisiones”, manifestó el científico.

“Por el momento está en consideración la posibilidad de que se ponga una dosis de refuerzo de estas vacunas, por ejemplo, en Inglaterra que se pusieron a mediados del año, pero no es una decisión definitiva”, mencionó Moncada.

“Yo creo que a finales del año va a ser necesario dar un refuerzo de las vacunas; pero esto no lo sabemos con certeza”, concluyó. Hasta el momento solo Pfizer ha planteado aplicar una tercera dosis.

Tener cuidado

Edwin Herrera, genetista, aconsejó ayer a la población que aunque se hayan vacunado contra el covid-19, las medidas de bioseguridad deben continuar porque todavía no hay inmunidad de rebaño.

Estudios científicos revelan que la persona comienza a generar anticuerpos 21 días después de haberse aplicado la vacuna, con una primera dosis la inmunidad es de 30%, 21 días después de aplicada la segunda dosis la inmunidad puede llegar a 90%.

“Le pedimos a la población que no se reúnan en espacios inadecuados porque no hay una ventilación adecuada”, manifestó el experto. Además explicó que si se reúnen en interiores tiene que ser con medidas de bioseguridad estrictas porque no solo la vacuna va a terminar con la pandemia, sino la combinación de medidas de bioseguridad y el inoculante.

“En estos momento tenemos el virus en alza, probablemente sea por esta variante, por eso es que tenemos que tomar conciencia que no solo son las vacunas, sino también las medidas de bioseguridad”, reiteró Herrera.

Más vacunas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que hoy estará llegando a San Pedro Sula un nuevo lote de vacunas AstraZeneca.

Se trata de un lote de 180,200 dosis que servirá para seguir inoculando a la población que según las cifras de la Secretaría de Salud se han aplicado 980,363 dosis, de las cuales 912,814 corresponden a la primera y 67,549 personas que ya completaron su esquema de inmunización en el período comprendido entre el 25 de febrero al 7 de julio. Las cifras actuales del covid-19 son 271,619 casos confirmados y se han registrado 7,192 decesos oficiales.

Ayer la Mesa Multisectorial determinó que “en estos momentos es contraproducente

el cierre de la economía” y solicitan al Gobierno ampliar los centros de vacunación.

La otra semana vacunan a los nacidos entre 1972 y 1981

La Secretaría de Salud a través de la Región Metropolitana del Distrito Central continuó con la vacunación de los 18, 200 adjudicatarios de los diferentes mercados de la capital.

La vacunación a este sector cubre a los 31 mercados entre públicos y privados y vendedores ambulantes, la lista de personas a vacunar ha sido seleccionada por los mismos adjudicatarios a los que se les aplicara la primera dosis contra la covid-19.

Por otra parte, ayer se publicó el calendario de vacunación de la otra semana en San Pedro Sula. La población a vacunar es la que ronda entre los 40 y 50 años de edad, es decir, los nacidos entre 1972 y 1981.

El lunes 12 corresponde a los trabajadores esenciales de gasolineras, supermercados y mercaditos citados. Les aplicarán AstraZeneca. El 13 y 14 van los de 45 a 49 años y otros grupos; el 15 y 16 el turno será para los de 40 a 44 años y otros grupos.