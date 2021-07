Hondureños pide al presidente Biden renovar el TPS

Miami, Estados Unidos

La Fundación 15 de Septiembre, que defiende a los hondureños radicados en EE.UU., pidió al presidente, Joe Biden, que renueve el alivio migratorio del que se beneficia parte de esa comunidad y abra otro en consideración de la mala situación de Honduras y para evitar un éxodo mayor desde ese país.



En una carta dirigida a Biden, la fundación con sede en el condado Broward (Florida) y presidida por Juan Flores le pide que EE.UU. que tenga en cuenta "el efecto desastroso" que los huracanes Eta y Iota y la pandemia han tenido en Honduras.



También le recuerda que la designación de Honduras como estado extranjero protegido por el Estatus de Protección Temporal (TPS) expirará el 4 de octubre y asegura que no renovarla, como quería la Administración anterior, sería "inhumano".



"El Gobierno hondureño no tiene la capacidad para manejar el retorno de los aproximadamente 57.000 ciudadanos hondureños que son receptores del TPS", asegura la Fundación.



Ademas, los hondureños que residen en los Estados Unidos son el motor de la economía hondureña.



Aproximadamente el 22 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras proviene de las remesas de los migrantes, según el Banco Central de Honduras.



Esas remesas ascienden a más de 5.700 millones de dólares anuales.



"Si se termina la designación de TPS para Honduras y 57.000 hondureños se ven obligados a abandonar los Estados Unidos, la caída en las remesas tendría significativas consecuencias para las familias (...) y probablemente aumentaría la cantidad de migración de los hondureños a los Estados Unidos", dice la carta.



Flores indica que durante la Administración de Donald Trump (2017-2021) se anunció la determinación de eliminar a Honduras del TPS en la creencia de que la alteración de las condiciones de vida resultantes del huracán Mitch en 1998 ya no eran "sustanciales".



"Desafortunadamente, eso simplemente no es cierto", subraya Flores.



Honduras no solo sigue sufriendo las consecuencias sustanciales derivadas del huracán Mitch en 1998, si no que en el año 2020 más desastres naturales causaron estragos en todo el país, agrega.



En noviembre de 2020, dos huracanes de categoría 4, Eta y Iota, devastaron Honduras con menos de dos semanas de diferencia.



Eta y Iota destruyeron carreteras, hogares, hospitales, escuelas y otras infraestructuras críticas en un país donde el acceso a las vacunas contra la covid-19 es escaso.



La entrega por parte del Gobierno de Biden de 1,5 millones de vacunas del laboratorio Moderna a Honduras en junio pasado ha proporcionado "un alivio muy necesario".



"Dar el paso adicional de proporcionar una nueva fecha de designación inicial para Honduras ayudaría significativamente al país a recuperarse de la serie de desastres naturales que han acontecido", dice la carta a la que tuvo acceso Efe.



Flores subraya que "todos los requisitos para una designación inicial de un estado extranjero bajo el programa TPS se cumplen actualmente en el caso de Honduras" y recuerda que el ministro hondureño de Relaciones Exteriores de Honduras, Lisandro Rosales, solicitó oficialmente la designación bajo el estatuto del TPS el 4 de diciembre de 2020.



En la carta se anuncia también que la Fundación 15 de Septiembre, en coordinación con la comunidad a la que representa, ha organizado una marcha para el 9 de julio de 2021 en Washington D.C.



El propósito de esta marcha es abogar tanto por la creación de una nueva fecha de designación de TPS para Honduras como por la renovación de la designación actual de Honduras como un país protegido por ese estatuto.