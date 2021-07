Hospitales móviles, aún a medio funcionar

TEGUCIGALPA. Hace un año llegaban los dos primeros hospitales móviles a Honduras, con la promesa de que serían la medida del Gobierno para enfrentar la pandemia del covid-19 y garantizarle a la población un lugar para ser atendidos.

Sin embargo, al día de hoy solo dos de los siete hospitales atienden pacientes de covid-19 abajo del 50% de su capacidad.

Lo que es calificado como el acto de corrupción más grande durante la pandemia, ya tiene dos detenidos, Marco Bográn y Alex Moraes, exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h), y Axel López, prófugo de la justicia hondureña y buscado por la Policía Internacional (Interpol) por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público (MP), informó que por el momento no hay una fecha para el juicio oral y público de los dos exfuncionarios, que serán juzgados por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública por la compra irregular de los hospitales móviles a las empresas de López por un total de 47.5 millones de dólares (L1,174 millones).

Mora también dijo a LA PRENSA que actualmente los fiscales del MP están realizando investigaciones contra dos exempleados de Invest-h que laboraban en la parte de contabilidad. “Ellos están siendo investigados porque obviaron los procedimientos para hacer los pagos de los hospitales móviles a las empresas de Axel López”, expresó el portavoz del MP.

Además, señaló que en este caso están teniendo asistencia jurídica internacional para que se congelen más cuentas de la empresa Elmed Medical System. “En este momento hay más de 100 millones de lempiras congelados, se pretende que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pueda localizar el dinero y se puedan congelar más cuentas”, explicó Mora. Sobre Axel López, señaló que el MP espera que Interpol lo capture y proceda para que pueda rendir cuentas por la acusación que tiene en el país.

La Fiscalía también señaló que a través de las inspecciones que han hecho por parte de fiscales y biomédicos del MP se comprobó que los hospitales vendidos al Gobierno no eran nuevos, no tenían el equipo adecuado para atender a pacientes covid-19, había equipo vencido o en mal estado y que los cuatro entregados a la Secretaría de Salud no están siendo usados en su totalidad. Los tres hospitales móviles restantes siguen en manos de Invest-H aún sin operar.