"Honduras no es lo peor": cardenal Óscar Rodríguez recrimina corrupción

Tegucigalpa, Honduras.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez defendió este domingo que Honduras "no es lo peor" y reprobó los comentarios en medios de comunicación que, según él, refieren que el país "es lo peor". Rodríguez declaró esto durante la homilía de celebración eucarística en la Basílica Menor de Nuestra Señorar de Suyapa, en Tegucigalpa.

Rodríguez comenzó diciendo: "Si destaca algún ciudadano, aparecen en las redes sociales tantos desocupados para insultar o denigrar". El cardenal es la figura más representativa del catolicismo en Honduras.

A su proclama añadió: "Es cierto que hay defectos, dificultades, pecados y cosas negativas, pero no somos lo peor y cuando está Cristo en el corazón somos capaces de vencer cualquier tipo de dificultad". También motivó a "no despreciar a Honduras y no despreciar a los hermanos y hermanas, ya que todos somos hijos de Dios".

Rodríguez, cuya trayectoria en la Iglesia Católica de Honduras se extiende hasta el Vaticano, como actual coordinador del Consejo de Cardenales, tomó instantes de su ponencia para hablar sobre corrupción en Honduras.

"Cuántas personas no aceptan al Señor Jesús y su santa ley de amor y viven en la violencia, muerte, mentira, robo; indiferentes a la novedad del mensaje del Evangelio. Ese es el problema, por eso vivimos encerrados en el círculo vicioso de la corrupción", razonó.

Para Rodríguez, solo "volviendo a Jesús" Honduras encontratrá un "camino para vencer el mal de la corrupción". "Jesús no podrá transformar nuestra Honduras si no abrimos nuestro corazón a la verdad del Evangelio, la justicia y libertad", atizó el arzobispo de la capital.

Según Transparencia Internacional, Honduras, en 2020, figura como el 157 de 180 países en percepción de corrupción.

Por último, Rodríguez refirió que las prácticas o maniobras de corrupción tienen como objetivo "adueñarse del poder, no para servir, sino para servirse".