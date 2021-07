Ministerio Público continuará acciones contra políticos hasta agotar instancias

TEGUCIGALPA

El Ministerio Público (MP) anunció ayer que continuará las acciones penales contra algunos de los políticos hondureños señalados de corrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que fueron incluidos en la Lista Engel desclasificada ayer.

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la Fiscalía donde expusieron que “para cumplir con mandato de ley en el sentido de hacer frente a la corrupción, el MP presentó acciones penales, tras una responsable y objetiva investigación contra algunos de los señalados en la lista publicada por el Departamento de Estado”.

El MP señaló que las acusaciones resultaron en algunos casos en sobreseimientos o sentencias absolutorias, la cuales la Fiscalía considera que violentan la normativa nacional, convenciones y tratados, decisiones judiciales que para el MP y el pueblo son inaceptables, no las comparte y se impugnó.

Por último, informaron que el MP dará continuidad a cada de una de las causas penales hasta agotar instancias y recursos que el Código Procesal Penal dispone en su lucha contra la impunidad, tal como lo evidencia la obtención de sentencias condenatorias y autos de formal procesamiento por corrupción.

El Consejo Nacional Anticorrupción también reaccionó a la lista de 21 hondureños donde expresó que “Lista Engel comprueba que Honduras fue infectada por la mayor epidemia de corrupción e impunidad en la historia; pero también revela que si la ciudadanía se une este 28 de noviembre es posible sanearla y rescatarla dejando de elegir corruptos”.

Edmundo Orellana, exfiscal general de la república, también se pronunció sobre la Lista Engel, dijo que lo que indica la lista es que los corruptos en Honduras solo son políticos. “En muchos de estos casos también han estado involucrados empresarios, y, sin embargo, esos empresarios no aparecen. Eso significa que la lista va dirigida a políticos”.

Orellana también comentó que la lista es un mensaje para el Poder Judicial porque casi todos los señalados fueron procesados por el MP a través del binomio Maccih-Ufecic y fue gracias a leyes emitidas por el Congreso Nacional y la decisión del Poder Judicial de aceptar que las leyes eran constitucionales que los señalados fueron protegidos.

Porfirio Lobo: “No sirve, es un churro”

El expresidente de la república dijo ayer que la lista en la que aparece su nombre y el de su esposa Rosa Elena, ex primera dama, es un churro y un fiasco porque no aparecen los principales corruptos de Honduras.

“Mi conciencia está limpia. La lista no me da ni frío ni calor”.

Señaló que la lista no sirve “porque no la encabeza el mayor corrupto de la historia, que es Juan Orlando Hernández”. Lo que señala la lista es falso. Es una lista churro”, indicó. Sobre los señalamientos donde lo vinculan con los Cachiros, dijo que es falso que ha recibido dinero o algo de ellos, “es más, que me digan qué favor les he hecho yo cuando era presidente”.

“A mis 73 años de edad, ¿qué voy a hacer allá yo? Además, me siento ofendido, después de tanto que se hizo por la seguridad de este país, que lo crean a uno delincuente. Jamás voy a poner un pie en Estados Unidos”.

Óscar Nájera: “Fusílenme si soy culpable”

El diputado nacionalista del Congreso Nacional, restó importancia a la mención de su nombre en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos y señaló que si es culpable de corrupción que lo pueden fusilar en una plaza.

El congresista también reprochó qué culpa tenía de haber nacido en la misma aldea del departamento de Colón de donde nació la familia Rivera-Maradiaga, quienes eran la cabeza de los Cachiros.

“Yo estoy vacunado contra todo, nunca he estado vinculado a los Cachiros”, expresó.

Nájera comentó que la lista no le afecta en lo absoluto, ni en el sentido profesional ni como legislador. “Yo para estas cosas estoy vacunado y sobreviví a esa pandemia tan cruel y estoy protegido contra todo, contra la maldad, mentira y envidia”, dijo.

El Departamento de Estado lo acusa de corrupción masiva relacionada con los Cachiros.

Sara Medina: “Mi proceso fue injusto”

La diputada del Partido Nacional, por el departamento de El Paraíso, también fue señalada por la justicia norteamericana por corrupción en la Secretaría de Estado. La parlamentaria reaccionó a través de su Twitter, adonde escribió: “En el caso de mi nombre en el listado Engel, mi proceso fue injusto porque se presentó por ejercer mi función legislativa, no fue por corrupción, sino por la firma de un decreto al cual estaba obligada a realizar porque es parte de mi responsabilidad parlamentaria”. Medina señala que lo anterior está establecido en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, por lo que solo cumplió su función.

“El caso se sometió ante el órgano jurisdiccional competente y este lo desestimó y ordenó archivar la diligencias”, posteó en su cuenta y finalizó diciendo que reafirmaba su compromiso de seguir trabajando de manera honrada y transparente.

Gladys A. López: “Quieren afectar mi carrera”

La parlamentaria del Partido Nacional fue señalada por actos de corrupción en el caso Arca Abierta, por 800,000 dólares sustraídos de varias instituciones del Estado.

La diputada expresó que la Lista Engel es una forma para afectar su carrera política y aseguró que pese a los señalamientos sigue siendo la misma persona que integra las filas del Partido Nacional. “Sigo siendo la misma persona que pertenece a un partido que está garantizado a ganar, que se logró mantener la reelección y hay una escalada para afectarme”, declaró López a medios de comunicación.

La congresista catalogó la Lista Engel como un “copy paste” de la lista anterior que había sacado el Departamento de Estado hace dos meses donde seis diputados hondureños fueron señalados por vínculos a la corrupción. “Mientras no haya sido vencida en justicia, prevalece mi inocencia”, dijo.

Celín discua: “El dinero nos lo mandaron”

El diputado nacionalista del departamento de El Paraíso fue incluido en la Lista Engel por corrupción significativa al malversar fondos de la Secretaría de Agricultura para su campaña política.

El parlamentario se defendió señalando que los mencionados en la lista ya tienen sobreseimiento definitivo por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso Pandora desde el pasado 4 de agosto.

“Nosotros demostramos que el dinero nos lo mandaron y que en ningún momento lo tomamos”, comentó Discua por lo señalamientos de su campaña política de 2013.

“Me parece que aquella señora que vino aquí a Honduras es la que ha andado detrás de eso”, refiriéndose a la congresista de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Norma Torres. Por último indicó que la visa se la quitaron antes de que anunciaran el caso Pandora.