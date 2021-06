Honduras no puede seguir postrada en la corrupción, recuerda cardenal Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, manifestó este domingo en su homilía dominical que el país no puede seguir postrada en la corrupción y creyendo que en esos supuestos líderes va encontrar la salvación.

Recordó que hay mandamientos muy claros que dicen: no matar, no mentir y no robar.

"El evangelio de hoy primero llama la atención es que un representante máximo de la institución de la sinagoga se acerca a Jesús con un gesto inesperado que rogándole con insistencia le dice: mi niña está en las últimas ven pon la mano sobre ella para que se cure y viva”, dijo el cardenal.

El evangelio dice que la mujer había sufrido mucho a manos de los médicos que se había gastado en eso, toda su fortuna y que en vez de mejorar se había empeorado, pero la oír hablar de Jesús despierta en ella una confianza grande y una fuerza liberadora hasta el punto de creer que él es vida y salvación.

El cardenal dijo que la insistente fe de Jairo y la confianza de la mujer en Jesús, son acciones que deben ser imitadas en Honduras, para eliminar miedos, encontrar la salud, la paz, la verdad y la justicia social. Porque solo de esta forma las personas se podrán sentir amadas y respetadas.

“Nosotros no tocamos el manto de Jesús pero si tocamos su cuerpo y sangre cuando recibimos la santa comunión y la pregunta es ¿se produce el milagro? Pues si tenemos fe, no debemos dudar que Jesús viene a nuestra vida para sanarnos de nuestros males”, reflexionó.

“Así nos lo dice Jesús este domingo a ti te lo digo Honduras levántate no te quedes postrada en la corrupción y en todos los males que nos aquejan, a ti te lo digo levántate con fe porque esa es la que produce milagros”.

Honduras no puede seguir postrada pensando que va a encontrar la salvación “en esos líderes” que se buscan a sí mismos, que tienen como centro el egoísmo y los intereses personales y no los del bien común”, afirmó.

Necesitamos a Jesús para que venga a borrar todos estos males que nos aquejan.