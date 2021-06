Cuidado con la desinformación en redes sociales sobre las vacunas contra el Covid, advierte científico hondureño

Tegucigalpa, Honduras.

El científico hondureño, Marco Tulio Medina, hizo un llamado a la población en cuanto a la información que circula en redes sociales sobre las vacunas contra el Covid-19.



"Hay muchas personas que creen que la vacuna les va a causar efectos o instalarles un microchip, hay cadenas en redes sociales que en dos años se va a morir la persona, he recibido información de personas que dicen que la vacuna es dañina", dijo el neurólogo a medios de comunicación.



Según el exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) esta desinformación ha provocado temor incluso en un pequeño porcentaje de profesionales de la salud.

"He tenido la oportunidad de evaluar algún grupo de pacientes y enfermeras. Para poner un ejemplo, evalué un grupo de enfermeras que tuvo una reacción de un cuadro de angustia que se desmayaron, yo las evalué y sí hay algún grupo que incluso dentro del personal de salud que debido a la información que ha surgido tenían mucho temor", agregó.



Sin embargo, agregó que más del 90% sí estuvo de acuerdo de recibir la vacuna lo antes posible.



"Honduras tiene un nivel de escolaridad bastante bajo, eso contribuye a que la información en estos grupos de personas no lleguen apropiadamente, tergiversada o datos que la vacuna no es gratuita".



Finalmente hizo un llamado a las autoridades a crear más campañas de conciencia sobre la importancia y beneficios de la vacuna contra el Covid-19.