UNAH está entre las 1,300 mejores universidades del mundo en ranking QS

Tegucigalpa, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) se ubica en la posición 1,201 del ranking de uniiversidad a nivel mundial de la firma QS Top Universities. La Unah, fundada en 1947 y de carácter público, es el centro de estudios superiores más grande en población de Honduras.

QS Top Universities destaca que Unah figura como una universidad preponderante en Honduras. Ocho centros regionales, cinco telecentros y ocho Centros de Recursos de Aprendizaje a Distancia (Craed) engrosan las instalaciones de oferta académica de la Unah a nivel nacional (112 titulaciones).

Dichos títulos están distribuidos entre estudios de grado (pregrado), posgrado (maestrías y doctorados) y técnicos universitarios.

Unah, referida por QS Top Universities, promueve la investigación científica a través de los entes especializados de la institución. Se destacan la Dirección de Investigación Científica y Posgrado en ese sentido.

La información fue difundida y celebrada por el rector interino de Unah, Francisco Herrera, quien, vía Twitter, escribió, en la descripción de un adjunto del ranking: "Por primera vez, la UNAH figura entre las 1300 universidades del mundo del prestigioso ranking QS 2022. Un logro para la educación superior del país que nos motiva a las universidades hondureñas a seguir trabajando en la calidad y excelencia para una mejora continua".

Además, la firma subrayó que Unah cuenta con cinco institutos investigativos, que le conceden enteros para sumar dentro del ranking. Estos son el Instituto de Ciencias de la Tierra, Investigaciones Microbiológicas, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Instituto de Investigaciones Jurídicas e Instituto Universitario en Paz, Democracia y Seguridad.

Primeros diez del ranking a nivel mundial

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) - (Estados Unidos)

2. University of Oxford - (Reino Unido)

3. Stanford University - (Estados Unidos)

4. University of Cambridge - (Reino Unido)

5. Harvard University - (Estados Unidos)

6. California Institute of Technology (Caltech) - (Estados Unidos)

7. Imperial College London - (Reino Unido)

8. ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology - (Suiza)

9. UCL - (Reino Unido)

10. University of Chicago - (Estados Unidos)