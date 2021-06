¡Atención San Pedro Sula! Estas son las zonas donde no habrá energía eléctrica este viernes

San Pedro Sula, Honduras.

Los cortés de energía afectarán varias colonias y barrios de San Pedro Sula este viernes 18 de junio.

Los cortes programados por la Empresa Energía Honduras (EEH) ha publicado el calendario respectivo y nuevamente la capital industrial estará siendo perjudicada.

La zona oeste y noroeste de San Pedro Sula serán los más afectados en esta ocasión.

Por su parte la Enee no anunció cortes para este viernes.

A continuación el listado de zonas perjudicadas:

San Pedro Sula (De 8:15 am a 4:15 pm)



Col. Bellavista

Lomas de Bellavista

Col. Juan Lindo

Col. Continental

Res. Potosí

Aldea Santa Ana

Aldea Peña Blanca

Col. Miramelinda

Col. Gracias a Dios

Hospital Mario Catarino Rivas

Escuela Internacional

Plaza Pedregal (Diunsa, Supermercado La Colonia)



San Pedro Sula (De 8:15 am a 4:15 pm)



Col. San José del Pedregal

Col. El Pedregal

Res. Valle Azul

Res. Palma Real

Torre Banco del País

Unah Vs

Escuela Trilingüe

Europashule

Academia Americana



San Pedro Sula (De 8:15 am a 4:15 pm)

Res. Paseo Real

Condominios Panorama

Col. Rancho El Coco

Res. Bosques del Merendon

Col. Los Médicos

Col. Intersindicales (Stibys, Sitratelh, Sitraunah, Sitraplash, Sitraihss)

Col. Serán

Col. Los Alpes

Col. Los Cedros

Res. La Foresta

Res. Bugambilia

Res. Veranda

Res. Brisas del Merendón

Res. Merendon Hills

Col. Villas Mckay

Col. Ethasa

Res. Nova

Armenta

Res. Villa Real

Res. Puerta del Sol

Rea. Casa Maya I, II y III

Res. Valle Encantado

Res. Lomas del Pedregal

Hospital del Valle

Instituto Santo Tomás

Escuela Metropolitana

Escuela Seran

Instituto Honduras Corea

Emeco

Hielo Pingüino

Postes de Honduras

Diprocon

Colegio Médico

Iglesia El Shadai

Centro de Operación Eeh Sps



San Pedro Sula (De 8:15 am a 4:15 pm)

Col. Buenos Aires

Agropec

504 Garage