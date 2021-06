EEH denuncia "atropellos del Gobierno" ante Corte Interamericana

Tegucigalpa, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH), consorcio encargado de la operación del sistema de distribución de energía eléctrica en el país, informó este martes que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares, por "múltiples atropellos del Gobierno" al contrato de Alianzas Público Privadas (APP).



A través de un comunicado, EEH describe, después de vaivenes entre esta empresa y Gobierno, en que este último denuncia que el contrato se ha incumplido y no se han solventado las fallas técnicas y no técnicas de la red de sitribución, que acude a un organismo internacional a consecuencia de la situación "de gravedad" en el país, en medio de la polémica contractual.



El 11 de junio, EEH denunció ante CIDH y expuso el contexto de "constantes abusos cometidos por funcionarios de las autoridades gubernamentales". Esto en torno, como se informó, al contrato de APP, suscrito el 18 de febrero de 2016 y que entregó la administración de la operatividad a este consorcio a través de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



EEH instó a CIDH a "tomar las medidas necesarias" para garantizar los derechos fundamentales a la propiedad privada. Además, mencionan la "integridad personal" como parte de la denuncia, factor que justificaría su clamor a este ente continental en materia de derechos humanos.



EEH argumenta que Honduras no respeta el derecho a la inversión extranjera y que, además, niega el derecho a la defensa, en relación a los reclamos a nivel nacional por los acuerdos alcanzados al firmar el contrato.



Funcionarios estatales han dicho en otras ocasiones que la intención del Estado es finalizar el contrato con EEH, algo que no ha sido posible y solo ha acentuado la crisis.



Por último, el comunicado de EEH refiere que "el Gobierno se jacta de respetar la seguridad jurídica", pero que "no se respeta la ley, las condiciones contractuales ni la inversión extranjera".

