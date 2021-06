Estos son los sectores afectados por cortes de energía este jueves en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció nuevos cortes programados para varios sectores de Honduras.

Los apagones afectarán la zona noroccidental del país por varias horas, según la calendarización programada.

A continuación la lista de sectores afectados:

San Francisco de Yojoa (De 8:30 am a 4:30 pm)



El Zapote Tapiquilares

San Buena Ventura

Rio Lindo

Generadora Rio Blanco

San Francisco de Yojoa

Quebradas de Agua



Barrio Abajo de Río Lindo

La Valencia

La Química

La Aurora

La Masica

La Galera

Los Hules

El Aguacate

Colonia San Juan

San Antonio de Cortes

San Jose de Cordoncillo

La Chachona

El Sitio

Loma Larga

Nueva Granada

Tule

El Encanto

Limones

Aysa



Nueva Arcadia, Copán, Protección Santa Bárbara, San Luis Santa Bárbara, Macuelizo Santa Bárbara, Nueva Frontera Santa Bárbara, Azacualpa Santa Bárbara, Quimistan Santa Bárbara.

(De 8:15 am a 4:15 pm)



Municipio de Nueva Arcadia

Copán

Aldea Chalmeca

Los Tangos

Quebrada Seca

Barrios La Entrada Copan

Bo. La Joya

Bo. Miraflores

Bo. El Centro

Col. 6 de Enero

Col. Miravalle 1 y 2

Col. Nueva Esperanza

Res. Villas del Monte

Res. Maria Antonieta y Caseríos Cercanos

Municipio de la Jigua

Copan

Aldea Las Barrancas

La Pintada

El Campanario

La Llorosa y caseríos cercanos

Municipio de Florida

Copan

Pueblo Nuevo

Mar Azul

El Tesoro

Corozal y caseríos cercanos

Municipio de Protección

Santa Bárbara

Casco Urbano de Protección y las aldeas

Buenos Aires

El Chile

Las Naranjas

Nueva Victoria

Corralito

Nuevo Porvenir

El Ocote

Pueblo Nuevo y los caseríos cercanos

Municipio de San Luis

Santa Bárbara

Aldea Las Flores

Aldea El Regadillo

Aldea El Playon

Santa Elenea

Palma Real

Las Delicias

San Miguel

Quebrada de Mina

Vieja Ceibita

Santa Lucía

Municipio de Macuelizo

Santa Bárbara

Casco Urbano de Macuelizo Santa Bárbara y las aldeas

El Rosario

Las Delicias

El Mangito

Callejones

Agua Helada

El Pital

Las Flores

La Virtud

Mata de Platano

Buena Vista

Rio Blanco

Las Minas

La Vegona

Sula

Chiquilla

Las Varas

Sabaneta

La Cunta

Casa Quemada

El Ciruelo

La Cumbre de Palmichal Generadora Gersa y caserios cercanos

Municipio de Nueva Frontera

Caco Urbano de Nueva Frontera y las aldeas

San Jose de Tarros

El Oro

Trascerros

El Ermitaño

San Miguelito

El Barranco

Piladeros y caseríos cercanos

Municipio de Azacualpa

Santa Bárbara

Casco Urbano de Azacualpa y las aldeas

Laguna Verde

Loma Alta

Joconal

El Naranjo

La Puerta

Agualote

San Antonio y los caseríos cercanos

Municipio de Quimistan

Santa Bárbara

Aldea Las Crucitas y caseríos cercanos