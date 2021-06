Anuncian cortes programados para el norte de Honduras este miércoles

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) sigue programando cortes de energía para diversas partes del país.

Para este miércoles 9 de junio los cortes afectarán la zona norte, centro y sur del pais por varias horas.

En el norte será el municipio de La Lima el afectado donde colonias del sector Rivera Hernández (que pertenece a San Pedro Sula) y otras como La Planeta no tendrán el fluído eléctrico.

Además, las zonas de Yoro y La Ceiba también estarán perjudicadas.

A continuación la lista completa:

La Lima (De 8:15 am a 4:15 pm)



Colonia Planeta

Colonia Celeo Gonzales

Colonia Palmeras

Colonia Cerrito Lindo

Colonia Independencia

Aeropuerto SPS

Base aérea Armando Escalón

Colonia Quintas El Dorado

Colonia Rivera Hernández

Colonia Central

Reparto Los Ángeles

Reparto La Esperanza

Colonia Sinaí

Colonia Brisas del Sauce

Colonia San Cristobal

Colonia Jerusalen

Colonia San Fernando I y II

Colonia 22 de mayo

Colonia El Paraíso

Zip Saint Andrews



Victoria, Yorito (De 8:15 am a 4:15 pm)



La Estancia

La Sierrita

El Volcán

Candelaria

Ocote

Paulino

Mango Seco

La Bolsita

San Antonio

Claridad

Agua Blanca

San Francisco

Plascencia

Buena Vista

El Filon

Tres Pinos

Buenos Aires

Tobías

La Cruz

Flor del Campo

El Palmar

Vallecillo

El Naranjo

El Sarzal

La Fragua

Laguna Grande

Chililenga

El Sesteo

Los Chorritos

El Triunfo

Cuyamapa

Barrio Pobre

Colonia San Esteban

Colonia Jicarito

Chancaya

Ojo de Agua

La Joya

La Cumbre

El Tablón

Jicarito

Suntular

Subirana

El Cedrito

Buena Vista

Bella Vista

Minas del Carbón

Las Delicias

Tegucigalpa

Alto Pino

Champerico

Las Flores

Macuzal

San José de Mina

Laureles

Altamira

Sant Rosa

El Bálsamo

La Ceibita

Buenos Aires

San Isidro

La Unión



Taulabé (De 8:30 am a 4:00 pm)



Taulabé:

San Antonio

El Diviso

Jardines

San José de la Cuesta

Río Bonito

La Defensa

El Cerrón

La Misión

Carrizales

La Millenium

La Laguna

El Cedral

El Peñon

Las Peñitas

Terreno Blanco

Ojitos de Agua



Zacapa:

Horconcito

El Mogote

San José de Comayagua:

La Pita

El Barquito

El Sompopera

Calichito

Los Manzanos

La Puerta

Liquidambar

Los Anises

Los Llanos

Los Planes

La Enremada

El Carmen

La Esperanza



Meanbar:

Monte de Dios

Los Planes

San Isidro

Buenos Aires

La Pimienta

La Sabana de la Pimienta



Siguatepeque:

El Sause

El Pito

Santa Rosita I

Santa Rosita II

Río Bonito



Sonaguera, Colón (8:00 am a 5:00 pm)



Aldeas:

Lanza

Puente Alto

Descombro

Sonaguerita





La Ceiba, Atlántida (De 8:30 a 4:00 pm):



Residencial Genova

Calle desde gasolinera uno CA-13 hasta muelle de Cabotaje

Residencial Villa Rosa

Escuela Brassavola

Ciudad Mujer

Cámara de Comercio

Colonia La Pradera

Residencial Prado

Residencial Villa del Carmen

Monte de Hebrón

Colonia Villa Neem I y II

Villa Mary

Residencial Villas del Mar

Residencial Jardines del Este

Colonia Puerto Escondido

Colonia Cordimariana

Colonia Prados de Misericordia

Colonia Modelo

Residencial Bella Oriente

Residencial Maqueira

Residencial Los Ángeles

Destacamento de la Naval

Muelle de Cabotaje

Empresa Nacional Portuaria

Residencial Florida

El Dique

Astillero



Distrito Central (8:00 am a 9:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm)

Residencial Santa Cruz

Residencial Los Hidalgos



Jano (De 8:00 am a 4:00 pm)

Municipio del Jano

Municipio de Guata