Migrantes hondureños en Guatemala siguen con la meta de llegar a EEUU

Ciudad de Guatemala

El hondureño Henry ha intentado dos veces, sin éxito, llegar ilegalmente a Estados Unidos. Recientemente devuelto, hace tránsito en Guatemala, donde este domingo la vicepresidenta Kamala Harris inicia una visita para abordar el problema de la creciente migración.

"Decidí salir de mi país porque hay bastante violencia, pocos recursos, no hay oportunidades de trabajo", explica el hombre de 33 años, recién llegado a la Casa del Migrante, en Ciudad de Guatemala, que acoge a personas ya sea que estén de ida o de retorno.

Su hija, hoy de 9 años, vive en Estados Unidos con su madre, también migrante, y su anhelo es poder verla. Henry autorizó legalmente el viaje de la niña hace 5 años, con la esperanza de poder, luego darle el alcance.

En este último intento de ir a Estados Unidos llegó hasta Palenque, México, frontera sur de Guatemala. Convencido, pese a infortunio, asegura que volverá a intentar llegar a suelo estadounidense.

"No digo que no voy a volver a intentar, porque sí me motiva bastante volver a abrazar a mi hija y, además... eso es lo que más me dolía, porque soñaba con abrazarla, llegar a abrazarla", dice, mientras trata de secar las lágrimas que se le escapan por debajo de su mascarilla anticovid.

Como él, miles de centroamericanos inician a diario un peregrinaje que suele salir de Honduras y pasar por Guatemala y México, hasta la frontera con California, Arizona, Nuevo México o Texas.

Cuentan que huyen de la violencia que golpean a sus países, pobreza y falta de empleo, lo que ha empeorado tras la pandemia de covid-19 y el paso de huracanes, flagelos que Washington intenta aplacar con los gobiernos de la región.

"Estados Unidos está comprometido a continuar sus esfuerzos con Guatemala para crear una respuesta integral a la migración irregular y abordar sus numerosos peligros", dijo el sábado la embajada de Washington en Guatemala, en un comunicado.

La creación de grupos de trabajo con Guatemala para abordar el tema fue uno de los anuncios en la antesala de la llegada de Kamala Harris, designada por el presidente Joe Biden para atender las causas de la migración irregular, uno de los asuntos más complicados de su administración .