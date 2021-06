Inspeccionan módulos del hospital móvil de Choluteca

Choluteca, Honduras.

Continúan las diligencias en torno al caso de hospitales móviles, esta vez inspeccionando los centros de atención médica para pacientes con covid-19 que compró el Estado a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) a un costo de más de 47 millones de dólares.



La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf), la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), por segundo día consecutivo inspeccionaron el hospital móvil de Choluteca, uno de los siete que vendió el guatemalteco Axel López, a quien ayer se le aseguraron en Estados Unidos más de 100 millones de lempiras en una cuenta bancaria a nombre de su empresa Elmed Medical Systems.

En la inspección, los fiscales y agentes de los departamentos de Procesamiento de la Escena del Crimen y de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública y Patrimonial, constataron que desde su instalación en mayo pasado, en los 39 módulos no se han atendido a pacientes con coronavirus, ya que no existen las condiciones idóneas en cuanto a espacios y protocolos de bioseguridad.



En estas instalaciones, la dirección del Hospital Regional del Sur determinó poner en uso dos salas de medicina interna y ambulatoria para mujeres y hombres únicamente con ocho camas, con lo cual se confirma que la erogación realizada por InvestH no ha cumplido con lo proyectado.

Por este caso, el Ministerio Público acusó a Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, altos exdirectivos de Invest-H, por dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude, por lo cual guardan prisión.

Por este caso también se imputó a Axel Gamaliel López Guzmán por dos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública a título de cooperador necesario.