Instituto de Transporte asegura que se dará bonos a 7,000 conductores de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Ruiz, confirmó que este día unos 7,000 conductores recibirán la transferencia de fondos por el Beneficio del Programa de Apoyo Solidario para operarios del sector transporte.

Las autoridades dan el anuncio, horas después que en diferentes partes del país cientos de taxistas han realizado plantones exigiendo apoyo que habían prometido.

Ruiz, refirió que lastimosamente se había dado un retraso debido a que no se habían transferido los fondos al IHTT, pero luego de un arduo trabajo del equipo hasta altas horas de la noche de ayer miércoles, ya se logró hacer las transferencias y en el transcurso de las horas se alcanzará a todos los beneficiarios.

“Sumaremos un total de 7,000 conductores que van a estar acreditados en cuestión de horas”, reiteró el funcionario.

Son 4,000 lempiras los que recibirán los beneficiarios, que corresponden a dos meses de ayuda, pues por cada mes son 2,000 lempiras.

Procesos

Añadió que el IHTT, siempre ha tenido las puertas abiertas para los transportistas, manteniendo un diálogo abierto, sin embargo, hay temas que ellos deben comprender que se deben seguir lineamientos estrictos ya que son fondos auditables y se debe mantener la transparencia.

Explicó que para hacer las transferencias es preciso que estén los documentos en orden y actualizados, y en ocasiones esos detalles atrasan el proceso, porque hay asociaciones que no actualizan las listas y los conductores cambian unidades.

“A los transportistas les consta que les hemos abierto las puertas del Instituto y considero que andar bloqueando calles no es la forma correcta”, le recordó el comisionado al sector de taxis que hoy realizan paro de labores.

En ese sentido, hizo un llamado para que no bloquen las calles y no obstaculicen el paso público ya que eso está prohibido por la Ley de Transporte, y al final el más perjudicado es el usuario y ellos mismos ya que un día no trabajado significan perdidas.