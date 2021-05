Honduras ofrece a España oportunidad de negocios con su plan de recuperación

Madrid.



Honduras presentó este jueves en Madrid su Plan de Recuperación y Desarrollo Sostenible (PRDS) como una oportunidad para los empresarios españoles ante la urgencia de invertir en el país centroamericano, azotado el pasado año por dos huracanes, además de la pandemia de COVID-19.



"Decidimos venir a Europa, no solamente para contar el daño, el sufrimiento y la urgencia que hemos tenido, sino la oportunidad que puede haber para Europa, y en especial para las empresas españolas, en contribuir a que podamos recuperarnos de esta tragedia" afirmó el canciller hondureño, Lisandro Rosales, en un encuentro que mantuvo hoy con los empresarios españoles.



A Rosales lo acompañaron el ministro Coordinador General de Gobierno, Carlos Madrero, y el ministro de Trabajo, Olvin Villalobos, en un acto que se celebró en la sede de la CEOE, organización que agrupa a los empresarios españoles.



Por parte española asistieron el vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, la directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera, y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, además de un centenar de empresarios que siguieron el encuentro "online".

El futuro es el desarrollo sostenible

"Tenemos que reinventarnos para un proceso que realmente sea sostenible", afirmó el canciller, después de que su país sufriera en noviembre de 2020 el azote de los huracanes Eta e Iota que, junto con la pandemia, provocaron una contracción del PIB hondureño del 8,5 % el pasado año.

En esa idea de desarrollo sostenible ahondó Madero, que presentó a los empresarios españoles el PRDS. "El planeta está cambiando y las empresas tienen que cambiar también . (…) Las empresas que no vean el mundo verde en un futuro, no tienen posibilidades de crecer", concluyó el ministro Coordinador General de Gobierno



Madero afirmó que Honduras recibe "todos los daños del cambio climático", por lo que es "una emergencia", pero insistió en mirar a su país no solo "con los ojos del desastre", sino también "de la responsabilidad", y propuso un desarrollo sostenible, al ser consciente de que "el cambio climático está destruyendo naciones enteras".



Eta e Iota provocaron el desastre en Honduras, con un impacto económico de 1.775 millones de dólares, 437.000 personas afectadas directamente y 3,9 de manera indirecta, sobre una población total de 9 millones de habitantes.

Urgencia y oportunidad

La urgencia para reconstruir Honduras, con un plan que prevé una inversión de 7,8 millones de dólares en 85 proyectos en distintas áreas, supone una oportunidad para los empresarios de España, país que es el principal socio bilateral y principal cooperante en el país centroamericano.

El Plan, que Madero explicó a la administración española y a los empresarios, incluye 28 proyectos a corto plazo y 57 a mediano y largo plazo, para aplicar en todas las áreas, desde salud, educación, viviendas, infraestructuras, agroalimentación o medioambiente.



Para atraer la inversión, Honduras se presenta como un país "responsable", que "cumple con sus obligaciones" y se esfuerza en mantener la estabilidad económica, afirmó Madero.



Además, según explicó el ministro de Trabajo, su país cuenta con "una base de mano de obra competitiva y comprometida" para desarrollar el Plan, que definió como una "oportunidad de generación de empleo".





Por parte española, el vicepresidente de la CEOE hizo un llamamiento a la cooperación entre pymes de España y Honduras, y desde la Cámara de Comercio de España, su directora general mostró el interés de las empresas españolas en participar "con un compromiso de permanencia" en el país centroamericano.



Desde la Secretaría de Estado de Comercio, Méndez ofreció "la colaboración" del Gobierno español para mejorar la relación y la colaboración de la Unión Europea con Honduras.



Los ministros hondureños concluyen en España una gira por Europa con el objetivo de conseguir ayuda para el PRDS, después de haber visitado Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, además de reunirse con representantes de organismos de la Unión Europea.