Mario Hernán Ramírez: “Siempre soñé con el Álvaro Contreras, me siento realizado”

TEGUCIGALPA.

Feliz y orgulloso. Así recibió el premio Álvaro Contreras 2021, otorgado por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el destacado y veterano periodista Mario Hernán Ramírez, galardonado ayer en una ceremonia privada.

Luego de una larga e impecable trayectoria periodística, Ramírez no pudo ocultar la dicha que le daba haber recibido tan importante reconocimiento a su trayectoria.

“Es un premio que todos lo anhelamos y yo no puedo decir que no lo merezco porque sí lo merezco”.

Aseveró que cuando lo llamó Osman Reyes, presidente del CPH, “pensé que era una broma. Pensé que iba a morir con el deseo de recibir el premio Álvaro Contreras”.

A renglón seguido manifestó que “siempre soñé con el Álvaro Contreras, porque soy fundador del Colegio, y en segundo lugar mi permanencia en medios por más de 70 años me hacen acreedor del premio; yo sí creo que lo merezco porque voy dejando huella, me siento realizado, me puedo ir contento”

El condecorado dedicó el galardón a su familia.

“Es un premio que me enaltece, me enorgullece, me llena de satisfacción. Un premio que dedico a Dios, a la memoria de mi adorada madre y a todos mis demás familiares”.

Alabó las grandes virtudes del periodista y político Álvaro Contreras (nombre del premio). “A Contreras lo caracterizó el chorro de voz que tenía y lo inmortalizó la frase: ‘Suprimid el genio de (Francisco) Morazán y habréis aniquilado el alma de la historia de Centroamérica”, declaró. El discurso de Ramírez se vio interrumpido por un mareo sufrido durante el evento .

A la entrega del premio Álvaro Contreras asistieron los presidentes de los tres poderes del Estado, funcionarios públicos, agremiados del CPH y la familia del homenajeado. El Premio Álvaro Contreras se entrega cada año desde 1983 a aquellos periodistas que han destacado en el ejercicio del noble oficio.