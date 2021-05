Unah presenta resultados de las pruebas de admisión realizadas el 17 y 18 de abril

Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección del Sistema de Admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) presentó hoy los resultados de las pruebas de admisión de los aspirantes que realizaron la evaluación los días 17 y 18 de abril en 10 centros universitarios a nivel nacional.

Para mirar los resultados, los aspirantes deben ingresar a la página web de admisión www.admisiones.unah.edu.hn y en la sección de resultados colocar su número de solicitud que está en su credencial, número de identidad y se desplegará el resultado de admisión.

Los aspirantes podrán ver los resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), de la Prueba de Conocimientos de las Ciencias Naturales y de la Salud (PCCNS) y los de la Prueba de Aprovechamiento Matemático (PAM).

Sin embargo, los aspirantes que se están postulando a las carreras del área de la salud y a las ingenierías deberán esperar la publicación del ranking el 9 de junio, fecha en que se presentarán también los resultados de los aspirantes de Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), que realizaron las pruebas los días 5, 6 y 7 de mayo.

Todos los aspirantes admitidos con las pruebas de abril y mayo podrán ingresar a la Unah en el tercer período académico del 2021. Por otra parte, los aspirantes que no fueron admitidos por no alcanzar en puntaje mínimo de admisión de 700 puntos, así como aquellos aspirantes que no pudieron presentarse a las pruebas de admisión en las fechas que les correspondía, podrán inscribirse nuevamente en la página web de admisión www.admisiones.unah.edu.hn a partir del lunes 5 de julio que comienza el segundo y último proceso de admisión del año 2021.

Las inscripciones estarán abiertas del lunes 5 de julio al miércoles 14 de julio hasta las 12:00 del mediodía. Los aspirantes que ya habían pagado para las pruebas de abril 2021 y que no se presentaron, se les otorgará un crédito, pero deben realizar todos los pasos del proceso de admisión para obtener una nueva credencial.

La Unah informó que las pruebas del segundo y último proceso se admisión de este año se realizarán en el mes de septiembre y los aspirantes admitidos podrán ingresar hasta en el primer período académico de 2022.