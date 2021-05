Arrestan a sospechoso de atropellar y matar a una adolescente hondureña en Miami

Miami, Estados Unidos.

La Policía de Miami, en Florida detuvo al sospechoso de la muerte de la joven hondureña Diani Gómez Sánchez (16), quien fue víctima de un incidente de “hit-and-run” mientras corría la mañana del pasado 15 de mayo por los alrededores de la Marina Pelican Harbor, informó el portal de noticias MSN.

Los detectives arrestaron a José Fimia (60) por su presunta participación en el fatal accidente de atropello y fuga que resultó en la muerte de Diani Gómez Sánchez. La Policía había sospechado originalmente que la adolescente fue asesinada, pero luego determinó que había sido atropellada por un automóvil gris o plateado que huyó.

Las autoridades locales de Miami informaron que Fimia esta siendo acusado de homicidio vehícular y de abandonar a escena de un accidente.



Las circunstancias en las que falleció la menor aún no están claras, pero mantienen su foco en la teoría de que fue impactada por un vehículo cuyo conductor luego se dio a la fuga.



Diani salió a correr antes de ser reportada como desaparecida. A eso de las 6: 00 am la jovencita salió a ejercitarse por los alrededores de la zona acuática. Fue su tío Dennis Gómez, en medio de los esfuerzos de búsqueda que iniciaron los familiares, quien se topó con el cuerpo debajo de un puente por 79th Street Causeway.

Este es el automóvil que coincide con las pistas de la Policía en torno a la muerte de la hondureña.



El hombre y su esposa recorrían la zona mientras colocaban volantes con la imagen de la jovencita. Un reporte de Telemundo 51 indicó que las autoridades incautaron un vehículo que podría ser el que impactó a la joven, el propietario del auto tipo sedan, conversó con investigadores.

El vehículo fue examinado por peritos para ver si coincidía con la escena criminal. “Tenemos el carro, lo tenemos aquí en la estación, hemos pedido una orden de registro y hemos recopilado evidencia del auto donde fue a un laboratorio”, dijo Kenia Fallat al medio televisivo.



El automóvil que presentaba graves daños fue hallado el martes cerca de la calzada de la calle 79 por donde la muchacha fue atropellada.

Gastos fúnebres y visa humanitaria

Los familiares de la jovencita abrieron una cuenta en GoFundMe para recolectar fondos para los gastos fúnebres. “Pedimos lo que sea, cualquier cosa puede ayudar”, lee la petición en la plataforma que ya superó la meta de $10,000 dólares.



El sitio abierto por un primo de la víctima, identificado como Nahún Gómez, quien indicó que todo el dinero recolectado le será entregado a la madre de Diani.

No está claro cuándo se realizará el entierro de la muchacha, pero un reporte de CBS Miami precisó que los actos fúnebres para despedir a la adolescente iniciaron el pasado viernes en National Funeral Homes de Miami. Por su parte, el padre de Diani Gómez Sánchez pidió que se le otorgue una visa humanitaria para poder viajar a Estados Unidos y despedirse de su hija.

En entrevista con Primer Impacto de Univision, José Gómez, dijo que no cree todavía que su hija haya muerto. “A mí me parece que la voy a ver más tarde y me va a contestar, o sea, me parece que no está muerta”, indicó Gómez desde Olancho, Honduras.

El hombre vivió por 20 años en Estados Unidos; sin embargo, no logró obtener documentos para vivir legalmente en el país y en el 2018 fue deportado. Diani, que contaba con ciudadanía estadounidense, se quedó viviendo con su madre en Florida.