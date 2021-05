"Estoy sorprendido, soy inocente": diputado Milton Puerto tras señalamientos de EEUU

Yoro, Honduras.

El nacionalista Milton Jesús Puerto Oseguera fue uno de los seis diputados recién mencionados en un informe divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos en actos de corrupción.

"Al igual que muchos estoy sorprendido por la noticia, hemos aparecido (los diputados) en una lista por un caso que es conocido por todos y que está en curso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Constitución dice que somos inocentes mientras no seamos vencidos en un juicio", advirtió el legislador.

"La acusación que tengo por parte de la Fiscalía hondureña es de 32,000 dólares y no por la cantidad que se menciona. Puedo decir sin temor que soy uno de los diputados de Yoro con más número de proyectos presentados y gestionados", aseguró.

El parlamentario dijo que de momento no ha entablado conversaciones con sus abogados para definir las acciones que van a tomar luego de la información difundida por el Departamento de Estado.

"Soy inocente porque no ha habido una sentencia firme en mi contra, pero sé que saldré bien de esto. No tengo bienes en los Estados Unidos ni me han enviado notificación de una cancelación de visa", aseveró.

El listado se filtró este martes y es el mismo promulgado por la congresista demócrata por California, Norma Torres. Aunque no se han revelado más detalles de la investigación, Torres, quien nació en Escuintla, Guatemala, hace 56 años, y que representa al distrito 32 de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha emprendido en los últimos meses investigaciones contra políticos de la región norte de Centroamérica.



En las últimas semanas, Torres adelantó que el Departamento de Estado publicaría una lista actualizada de figuras de la política hondureña que serían investigados por presuntos actos de corrupción. También se enfrascó en una trifulca mediática con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, a quien señaló a Bukele de ser uno de los responsables, como presidente, de la ola migratoria en El Salvador, Guatemala y Honduras.