"EEUU debe reflexionar, tengo mi conciencia tranquila": Welsy Vásquez

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada nacionalista Welsy Vásquez se pronunció este martes ante los señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos por su supuesta participación en actos de corrupción.

Su nombre fue difundido junto con los de Juan Carlos Valenzuela Molina, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez, Óscar Nájera y Gladys Aurora López, todos miembros del Partido Nacional.

Los nombres fueron parte de la lista 'Informe al Congreso sobre funcionarios corruptos en Honduras, Guatemala y El Salvador' elaborada en abril del presente año y difundida recientemente.

“Me siento sorprendida por ese mal informe que le han dado a la congresista Norma Torres, me deja un mal sabor de boca. Estoy asombrada cómo la señora Torres se ha dejado influenciar por un equipo de gente de Honduras malintencionado”, manifestó Welsy Vásquez en declaraciones a HRN.



“En mi país no he sido sentenciada por corrupta y nunca seré sentenciada por corrupta, porque presenté toda la liquidación que en ese momento me pidieron”, puntualizó. La legisladora afirmó que tiene "la conciencia tranquila" y espera que "Estados Unidos reflexione" sobre la lista de funcionarios señalados.

La política recordó que a ella le asignaron 800,000 lempiras, y no 800,000 dólares como aparece en el informe del Departamento de Estado, los cuales, según ella, los asignó a una municipalidad del departamento que representa en el Congreso Nacional.

Aunque no se han revelado más detalles de la investigación, Torres, quien nació en Escuintla, Guatemala, hace 56 años, y que representa al distrito 32 de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha emprendido en los últimos meses investigaciones contra políticos de la región norte de Centroamérica.



En las últimas semanas, Torres adelantó que el Departamento de Estado publicaría una lista actualizada de figuras de la política hondureña que serían investigados por presuntos actos de corrupción. También se enfrascó en una trifulca mediática con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, a quien señaló a Bukele de ser uno de los responsables, como presidente, de la ola migratoria en El Salvador, Guatemala y Honduras.