Amigo de Heidi Paz relata que lo llamó el día que desapareció

MADRID.

Un amigo de Heidi Paz, de cuya muerte se acusa a César Román, el Rey del Cachopo, confesó que ella lo llamó el día que desapareció porque había discutido fuertemente con él y tenía miedo de estar sola; pero no se vieron, mientras la hermana de Heidi ha corroborado que él la controlaba y ella le tenía miedo.

La Audiencia Provincial de Madrid celebró ayer la quinta sesión del juicio a César Román, para el que la Fiscalía pide 15 años y cinco meses por el homicidio y descuartizamiento de Heidi Paz, con la declaración de ocho testigos.

En la sesión se han vivido dos momentos de tensión: cuando la hermana de Heidi acabó su declaración increpó al acusado, gritándole, y ya en los pasillos de la Audiencia tuvo que ser atendida por un médico forense por un ataque de ansiedad, mientras que al término de la declaración del exnovio de Heidi, Marcelo, este se ha acercado al procesado diciéndole, con tono amenazante, “tu vida es prestada, boludo”.

Esto ha provocado que la presidenta de la Sala, Araceli Perdices, haya ordenado a la Policía que dos agentes se situaran entre los declarantes y el acusado, además de los que ya estaban en la sala.

Un amigo de Heidi, Álvaro, relató que el 4 de agosto de 2018 ella le llamó para verle porque “había tenido una discusión fuerte con César y no quería estar con él, estaba mal y tenía miedo de estar sola”, y él le ofreció que fuese hasta una discoteca de Móstoles en la que estaba, pero ella finalmente no fue, y ya no contestó sus llamadas ni mensajes.

Se trata de la madrugada tras la que se pierde el rastro de la joven hondureña de 25 años, cuyo cadáver apareció el 13 de agosto en una nave del distrito madrileño de Usera que tenía alquilada el Rey del Cachopo. Este testigo ha sostenido que Heidi no estaba metida en drogas ni prostitución y detalló que antes de contarle que le iba tan mal con César, unas dos semanas antes ella le había dicho que se iba a casar con él.

Karina Josselyn, hermana de Heidi, contó que aunque vive en Honduras hablaba mucho con ella por teléfono y, en mayo de 2018, le contó que estaba saliendo con César y ambos estaban “felices”, pero luego ella le confesó que “era controlador, impulsivo y que tenía miedo de que él le hiciera daño”. El juicio continúa el lunes con declaraciones de dos testigos, nueve policías y un bombero.