"La población se está muriendo": alcaldes hondureños imploran a Bukele por vacunas

Tegucigalpa.



Siete alcaldes opositores de Honduras imploraron al presidente del vecino El Salvador, Nayib Bukele, que les proporcione vacunas contra el covid-19, porque su "población se está muriendo" y el "gobierno no responde".



"La desesperación y la impotencia" nos llevó a hacer este llamado, dijo el sábado a la AFP Amable de Jesús Hernández, el alcalde de San José de las Colinas, Santa Bárbara, en el noroeste hondureño.



"El gobierno es incompetente para manejar la pandemia, no tiene consideraciones para el ser humano", dijo refiriéndose a la gestión del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El alcalde dice haber recibido mensajes desde El Salvador en donde no se descarta el apoyo.



El viernes, siete alcaldes del Partido Liberal (PL, derecha) y Libertad y Refundación (Libre, izquierda) grabaron un video con su pedido a Bukele, quien a su vez lo difundió en sus redes sociales.



El alcalde de San José denunció que desde enero el gobierno hondureño dejó de asignarles un fondo que por ley equivale al 10% de los ingresos corrientes anuales, dinero que les permitía hacer pruebas para detectar covid.



"Le solicitamos, le imploramos, presidente, ayúdenos con vacunas, se nos está muriendo nuestra población de covid-19, nuestro gobierno no responde", se queja Hernández en el video.



"Ayúdenos presidente, Dios lo va a bendecir mucho", implora Carlos Galeano, alcalde de Santa María del Real, Olancho, en el video transmitido por el sitio Notibomba.



"En nuestro país son muy pocas las cantidades de vacunas que se han aplicado a la población, que por favor nos haga donación de estas vacunas para inmunizar a nuestras poblaciones o que también nos dé los contactos para ver cómo nosotros podemos adquirir estas vacunas donadas", expresó por su lado David Castro, alcalde de Cedros, departamento de Francisco Morazán.



Con cerca de diez millones de habitantes, Honduras apenas ha recibido 248.600 dosis de vacunas.



El 25 de febrero llegaron 6.000 unidades de Moderna donadas por Israel, el 16 de marzo arribaron 48.000 dosis de AstraZeneca donadas por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la salud (OMS), que también hizo llegar 189.600 el 4 de mayo.



Rusia envió 6.000 dosis de Sputnik V de una compra de 4,2 millones de dosis.



En tanto, El Salvador, con 6,5 millones de habitantes, es el país de Centroamérica que mantiene un ritmo acelerado en sus vacunaciones diarias y ya tiene garantizadas las dosis para toda su población apta.



Honduras registra desde marzo de 2020 cerca de 5.600 fallecidos y más de 218.000 casos de covid-19, mientras sus hospitales se encuentran colapsados.