No le lleve el covid de regalo a mamá

SAN PEDRO SULA.

El personal médico ha sido enfático con la población hondureña: si no vive junto a su mamá no la visite mañana al conmemorarse su día, puesto que, ante la ola casi imparable de contagios de covid-19, es más importante que nunca seguir tomando las precauciones.

“Parece duro esto, pero pudiera lamentarlo después. Tampoco haga reunión social ese gran día. Ya vendrán otros días de la madre. Deje a su viejita tranquila y bien protegida”, dijo Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en la regional de SPS.

Conforme a los informes diarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Honduras registra más de 5,500 muertes por covid-19, mientras que los contagios ascienden a los 218,330 y menos del 1% de la población -entre 9.5 millones de personas- ha sido vacunada.

El sector comercial se ha preparado para ofrecer a los consumidores opciones para regalar a sus mamás a propósito de la festividad de mañana. En Guamilito, vendedores ofrecen servicio a domicilio y compra por redes sociales. Fotos: Franklyn Muñoz y cortesía.

“Quiero pedirle a la población que no es el mejor momento para visitar a su madre. Acabamos de pasar el segundo mes con más muertes en Honduras y mayo se encamina a ser el mes con más muertes a nivel nacional durante toda la pandemia”, dijo el doctor Umaña, al tiempo de recordar que hay tres variantes del virus ya identificadas en el país, las cuales infectan grupos poblaciones completos.

“Con las disculpas de todas las madrecitas de Honduras, que no sean visitadas este domingo (mañana) por las personas que viven fuera de su casa. En esta oportunidad, el covid puede ser llevado a sus casas y después lamentar la pérdida del ser más querido que tenemos todos, como lo es nuestra madre”, agregó.

Umaña instó a la población a no cometer los mismos errores que en las fiestas navideñas, fin de año y Semana Santa, donde se registró un repunte “impresionante” de contagios.

3 claves del día de la madre: A pesar de que muchos países han avanzado con vacunar a la población vulnerable, aún no se puede bajar la guardia contra el covid. 1- Cómo lo vive el mundo. Las recomendaciones de extremar medidas a propósito del Día de la Madre no solo están dándose en Honduras, puesto que también médicos en otros países han instado a la población a festejar a sus madres a través de videollamadas y abstenerse de visitarlas mañana. 2- Reciben regalos. Un 53% de las madres en Centroamérica recibe algún presente de parte de hijos o familiares, especialmente en estratos sociales altos y medios altos (54% en promedio), en el marco del Día de las Madres, el 10 de mayo, según un reporte reciente de Kantar, división Worldpanel. 3- Celebración regional. Este domingo 9 de mayo se celebra el Día de la Madre en casi toda América Latina, a excepción de México, Guatemala y El Salvador, países que conmemoran esta fecha días antes, pero también en este mes. En Estados Unidos se conmemora el 10 de mayo.

“Hoy que el covid está descontrolado en el 90% del territorio nacional, no es la mejor manera de felicitar a su madre. No vaya a verla y sé que es muy doloroso, porque los hondureños amamos a nuestras madres, pero quiero hacerlos reflexionar, hoy no es momento, porque podemos lamentar que nuestra madre se enferme”, agregó el especialista del IHSS.

Panorama sombrío

El subdirector del Hospital Escuela, Franklin Gómez, dijo que “la población es la única que nos puede ayudar a disminuir esta ola casi imparable de casos producto de las salidas masivas”.

El médico alertó de “un panorama sombrío”, basado en los datos epidemiológicos, los cuales muestran que la curva epidémica sigue en ascenso y en lugares del país que no se tenían tal incremento de casos.

“Lo veníamos diciendo desde el año pasado: las festividades navideñas, Semana Santa, elecciones primarias, las manifestaciones del Día del Trabajo y ahora vamos al Día de la Madre, donde toda esta semana los comercios llenos, y las madres, en su generalidad, personas mayores, pueden sufrir el contagio del virus, más si tienen alguna comorbilidad”, alertó el doctor Gómez.

De seguir el ritmo actual de contagios, los especialistas consideran que no habrá ningún país del mundo con la capacidad de atender a la población contagiada.

Según la Secretaría de Salud, en los primeros seis días de mayo, 221 hondureños fallecieron por la enfermedad, es decir que, en promedio casi 37 personas murieron al día, y para el personal médico, las cifras pueden ser mayores, puesto que hay otros decesos por confirmarse.

En su comunicado diario, Sinager confirmó ayer el fallecimiento de 83 hondureños más por covid-19. De seguir con tal tendencia, para el 31 de mayo Honduras podría alcanzar los 1,000 fallecidos, muy por encima de los 840 muertos que hubo en julio del año pasado, y abril de 2021 con 676 fallecidos.

El subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, pidió a la población a no bajar la guardia durante los próximos días. “En los datos estadísticos de la semana epidemiológica 17 en Cortés, el mayor número de contagios se da en personas del sexo femenino, amas de casa. Eso quiere decir que les están llevando el virus del covid-19 hasta sus hogares”.

Cómo celebrar

Los especialistas instan a la población a optar por festejar a sus madres a través de llamadas o videollamadas.

En caso que deseen regalarle un detalle, dejárselo en su puerta y saludarla a metros de distancia, puesto que aunque la persona se haya hecho una prueba para saber si tiene el virus y su resultado es negativo, no tiene la total certeza que sea verídico.

“Esta vez tenemos que celebrar de manera diferente el Día de la Madre, es duro decir que no vamos a abrazarla, pero esta vez hay que manifestarle nuestro amor con palabras porque los abrazos y las emociones se pueden confundir y el virus está ahí”, dijo la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores.

La funcionaria instó a la población a minimizar los contactos y permanecer en sus hogares, y seguir las prácticas de usar mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social.

Por su lado, el sector comercial también se ha adaptado a la nueva realidad producto de la pandemia al expandir sus servicios de comercio electrónico y envíos a domicilio, mismos que pueden ser opción a propósito de la festividad de mañana.