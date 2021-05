Piden a hondureños redoblar las medidas de bioseguridad para el Día de la Madre

Tegucigalpa, Honduras

En la celebración del Día de la Madre debemos tomar todas las medidas de bioseguridad ante la propagación del coronavirus, exhortó a la población el doctor César Arita.

El próximo domingo 9 de mayo se celebra el Día de la Madre, fecha en la que los hondureños acostumbran a movilizarse a nivel nacional para compartir con ese ser querido.



“En este momento difícil que se encuentra el país por el incremento de casos de covid-19, debemos ser cuidadosos”, manifestó.



“Llamamos la atención de la población en general para que este Día de la Madre nos cuidemos porque los hospitales del país están abarrotados en cuanto a la atención de esta patología”, dijo.

Ante el incremento de casos de coronavirus, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) no se ha pronunciado en cuanto a la celebración de este día, por lo que queda en manos de cada ciudadano el no propagar el virus.



“Hemos venido enfrentando las consecuencias de Eta y Iota, la navidad, Semana Santa y se nos viene el Día de la Madre, hay que ser prudentes”, exhortó.



Para Arita cada hondureño es responsable de su salud y la de los suyos, ya que no hay restricciones de circulación para este día.



“La población tiene que cuidarse, redoblar las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla debe de ser permanente, también el lavado de manos y el distanciamiento social”, indicó.



“Cada persona es responsable de su salud y este es el momento en cual podemos colaborar para que esa curva de contagios no siga creciendo”, agregó.



“Yo sé que queremos a nuestra mamá, es el tesoro más grande que tenemos, pero guardemos las medidas y cuidémonos”, recomendó.



“Nosotros podemos llevar el virus a nuestras madres, es mejor que no cuidemos y la cuidemos a ellas”, concluyó.