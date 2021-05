¡Vacunas ya!, demandan 16 sindicatos de la zona norte

SAN PEDRO SULA.

La pandemia y las altas temperaturas no impidieron que cientos de obreros de 16 sindicatos de la zona norte salieran el Primero de Mayo a las calles para conmemorar el Día Internacional del Trabajador.

Hombres y mujeres cumplieron con las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, y desde muy temprano, cerca de las 7:40 am, salieron debajo del puente a desnivel del segundo anillo periférico en el bulevar del este exigiendo ¡vacunas ya!

Denis Rodríguez, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah) en el departamento de Cortés, dijo que “decidimos participar en la marcha porque mientras nosotros estamos guardando la salud, el Gobierno está haciendo de las suyas, y cada sindicato trajo una pequeña representación de trabajadores para defender los sagrados intereses del magisterio hondureño”.

Los maestros aprovecharon para pedir mejor educación para sus alumnos, como Internet gratis y mejoras en los centros educativos que quedaron destruidos por el paso de las tormentas Eta y Iota, los cuales también sufrieron daños al servir de albergues.

“Pedimos que lleguen las vacunas contra el covid-19 para todos los ciudadanos, que se incluyan en el Seguro Social a los maestros jubilados. Y que de volver a un retorno, el Gobierno tiene que garantizar la salud de los maestros y de los alumnos”, agregó el líder magisterial.

Armando Galdámez, miembro de la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh), dijo que “estas fechas ahora no son de fiesta, sino de protesta por la situación que estamos viviendo en el país, y no solo en el Día del Trabajador porque debemos protestar de forma constante, ya que el pueblo se está muriendo, el producto interno de Honduras ha bajado tanto que nos afectará haciendo a los hondureños más pobres”.

Tres horas duró la caminata hasta el parque central de San Pedro Sula, en donde los trabajadores dieron lectura a un documento haciendo peticiones y recalcaron los derechos que les han sido violentados.

En la Primera Calle de San Pedro Sula había presencia de la Policía; sin embargo, todo el recorrido fue pacífico por parte los trabajadores, quienes con bocinas en mano gritaban consignas como la exigencias de las vacunas contra el covid-19.

En la capital, La Ceiba y El Progreso también hubo marchas en conmemoración del día.

El dirigente de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, destacó la importancia de mejorar los ingresos en medio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

“Salud y educación pública de calidad, cumplimiento del Código de Trabajo, no a la tercerización, desarrollo del campo, no a la corrupción y no a la impunidad”, es lo que reclaman los sindicalistas agrupados en la Confederación de Trabajadores de Honduras, la CGT y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras.