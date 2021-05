Hallan en EEUU munición para defenderse ante un "apocalipsis zombi" que venía a Honduras

Delaware, Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detectó ayer viernes, oculto en un cargamento de artículos para el hogar con destino a Honduras, un paquete de 40 balas calibre 38, etiquetado como "la mejor munición para defensa personal durante un apocalipsis zombi", informó el portal de noticias CNN en Español.



Agentes de la Patrulla Fronteriza y la Guardia Costera hicieron el hallazgo en el puerto de Wilmington, Delaware, tras detectar en el envío una anomalía durante un examen de rayos X.

Tras una revisión descubrieron que la anomalía era una caja de munición. Aunque no está claro cuál era la finalidad del paquete de munición encontrado en el puerto, el director interino de operaciones de la oficina de campo de la agencia en Baltimore, Keith Fleming, dijo mediante un comunicado que "Aduanas y Protección Fronteriza no quiere que las municiones exportadas ilegalmente terminen en manos de delincuentes u organizaciones criminales que podrían usar para lastimar a víctimas inocentes", detalló CNN en Español.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no dio más detalles del hallazgo, tampoco sobre los propietarios del cargamento o las acciones que tomarán tras lo descubierto. En respuesta a un pedido de ampliación por parte de CNN, la oficina de comunicación del organismo dijo que por el momento todos los detalles que darían a conocer estaban en el comunicado.

Exportar armas de fuego, partes de armas o munición sin una licencia federal y permiso por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos o del Departamento de Estado es ilegal, de acuerdo con lo indicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La misión de seguridad fronteriza está dirigida en los puertos de entrada por oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo, quienes utilizan una variedad de técnicas para interceptar narcóticos, moneda no declarada, armas, agricultura prohibida y otros productos ilícitos, inció un comunicado en idioma inglés que difundió el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Aduanas y Protección de Fronteras.