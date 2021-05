Obreros hondureños conmemoran su día en medio de una pandemia

San Pedro Sula, Honduras.

Miembros de grupos sindicales y gremiales se instalaron con pancartas este 1 de mayo, Día Internacional de Trabajador, para conmemorar sus consquistas laborales y reclamar una vez más y de manera abierta, que se les mejore el salario, recibir pronto la vacuna anticovid, entre otras demandas.

Por segundo año consecutivo los participantes tuvieron que alzar su voz, pero cumpliendo las medidas de bioseguridad para evitar el aumento de contagios por covid-1, que a la fecha contabiliza 212,333 casos desde el inicio de la pandemia.

Las marchas se concentraron en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua y otras ciudades de Honduras.

Efraín Aguilar, miembro del comité de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth) en San Pedro Sula, señaló que esta marcha es de manera voluntaria y con un número reducido de representantes por cada sindicato, participando al menos 17 organizaciones, incluyendo el magisterio.

"El 1 de mayo es un día más de protesta y de lucha, en esta oportunidad exigimos que haya orden constitucional, basta que se sigan robando el dinero del pueblo hondureño e instituciones sociales como el Seguro Social y del magisterio, no es posible que estos fondos los estén manipulando", exclamó.

El sindicalista agregó que están pidiendo un plan bien estructurado a nivel de empleos en todo el país, pues lamentó que muchos hondureños tengan que salir en caravana hacia los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.

Como todos los años las exigencias siguen siendo las mismas, pero este 2021 se suma la necesidad de la vacuna anticovid.

"Esta marcha la estamos realizando con medidas de bioseguridad y dando a conocer los problemas que estamos atravesando en el marco laboral, de igual manera pedimos vacunas para todos, que se nivele el salario y que vayan a la cárcel quienes participaron en la compra de los siete hospitales móviles, entre otros", expresó un sindicalista en Olanchito, Yoro.



"Queremos vacunas, salario mínimo correcto y democracia, por eso es necesario expresarnos públicamente este 1 de mayo, ya que no hay voluntad de los empresarios de mejorar los sueldos y quien está sufriendo es la clase trabajadora", manifetó el diputado Rafael Alegría mientras marchaba en Tegucigalpa.

Este año no hubo aglomeración de trabajadores debido a la pandemia del covid-19.

"Felicidades en su día, recuerden que seguimos generando apoyo para que en este momento difícil que vivimos como nación no falte dinero en sus bolsillos. No desmayemos, los hondureños jamás nos rendimos, cuenten con nuestro apoyo, de esta saldremos juntos", escribió en redes sociales el presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

La Policía Nacional informó que mantendrá presencia en cada punto del territorio nacional donde se realicen las actividades lideradas por las centrales obreras a fin de garantizar la seguridad de los participantes.

La portavoz de la Secretaría de Seguridad, Rebeca Martínez, confirmó la ejecución de un plan de operaciones para garantizar la presencia policial y propiciar una jornada de protestas pacíficas.



"Como garantes de la seguridad de la población se elaboró un plan operativo que destaca la activa participación de los funcionarios policiales en aras de mantener el orden durante esta jornada expresión popular" explicó.



La funcionaria también manifestó que los 19,000 funcionarios policiales cumplen instrucciones precisas de orientar a la población y crear conciencia colectiva de los riesgos de contagio del covid-19 a los que se exponen los ciudadanos ante el incumplimiento de las medidas básicas de bioseguridad.

Historia

El Día del Trabajo, también denominado Día Internacional de los Trabajadores, es una fecha conmemorativa en que se recuerdan las luchas y reivindicaciones laborales alcanzadas por el movimiento obrero mundial; es celebrado en casi todo el mundo.

El Día Internacional del Trabajo es catalogado como la fiesta del movimiento obrero mundial y representa una jornada para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras.

El 1 de mayo se conmemora este día en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Order of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país.

La historia de los hondureños se suma a esta celebración, y es que en 1954 cientos de obreros realizaron manifestaciones contra las empresas de los enclaves bananeros donde unas 30,000 voces lucharon por los beneficios laborales que hoy en día tenemos.

Esta lucha duró 64 días, finalizando con la firma de un acuerdo con la reivindicación de los derechos laborales en el país entre los que destacaban reducción de la jornada laboral, transporte, educación y salud. El legado de esta huelga son recordadas cada año en todo el país por la clase trabajadora.