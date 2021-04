Realizan maratón para ampliar atención en triaje de Sabá, Colón

Sabá, Colón.

Con el aporte de sus habitantes, empresarios y autoridades, el municipio de Sabá, Colón, busca ampliar los horarios de atención en el centro de triaje, así como abastecerlo de medicinas, equipo de bioseguridad y pago de su personal.



Este viernes, en una jornada de solidaridad, iglesias, patronatos, empresarios y otros sectores se unieron para apoyar este proyecto local, que ahora está atendiendo pacientes con Covid19 de otras comunidades ajenas a su jurisdicción.

Aunque no se tenía una meta específica a recaudar, la maratón es clave para que este centro siga operando. "Ya que los fondos del Gobierno no son suficientes, hay medicinas que no se cubren con ese aporte", explicó Pablo Banegas, director municipal de Salud de este municipio.

Los fondos destinados por el Gobierno Central son insuficientes apra cubrir compromisos y demanda del triaje de Sabá.



Con lo recaudado, se espera comprar equipos de bioseguridad, pago a los más de ocho personas que laboran en este centro. "Con esto buscamos ampliar los horarios por la noche y atender los fines de semana, ya que no se están dando estas atenciones en estas jornadas", dijo Banegas.

Pacientes del municipio de Esquipulas del Norte, perteneciente al departamento de Olancho, y también de comunidades vecinas de Olanchito, Yoro, se están atendiendo en Sabá.

"Necesitamos más apoyo, y nos alegra que la gente está respondiendo. Un promedio de cinco cilindros de oxígeno se requieren en este centro, y por los momentos la alcaldía está asumiendo ese abastecimiento", indicó el galeno.

En lo que va de este año, de los 1624 pacientes con síntomas de la covid-19 que han sido atendidos en esta clinica local, unos 400 de ellos dieron positivo, 26 necesitaron ser internados y otros 10 remitidos a otro centro asistencial.



El año pasado un promedio de 700 personas dieron positivos, de más de tres mil atenciones que se dieron en este centro de triaje