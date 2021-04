Óscar Nájera: “Soy un hombre limpio e inmaculado”

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado del Partido Nacional, Óscar Nájera sostuvo ayer que no tiene ni debe nada, por lo que no pueden sancionarlo en el extranjero. “Son unos atorrantes, ni mentiras pueden fabricar y no esperaron salir de mi crisis”, manifestó ante la sanción impuesta por el Gobierno de Reino Unido por su supuesta su participación en actos de corrupción.

Insistió en que “hago un reto público a las Naciones Unidas, a los Derechos Humanos, al mundo entero, esta es una falsa y vil mentira (refiriéndose a las acusaciones); me someto a la justicia divina y terrenal, soy un hombre limpio e inmaculado por más de 50 años trabajando en la producción de alimentos”. El ingeniero agrónomo aseguró que ni conoce el país europeo que ahora lo ha señalado en virtud del Reglamento de Sanciones Globales Anticorrupción y que ni “en las uñas” tiene cuentas o propiedades en ese lugar.

“Llevaré mis diligencias a los más altos tribunales para demostrar mi inocencia de mentiras que me han querido fabricar malos hondureños”, destacó el parlamentario de Colón.

A través de un comunicado se argumenta que en su capacidad oficial Nájera facilitó sobornos con funcionarios públicos que apoyaban a la organización criminal de los Cachiros. La semana pasada, el controversial congresista de Colón que salió electo en las elecciones primarias fue ingresado en estado delicado a un centro asistencial privado a causa del covid-19. Ya está fuera de peligro.