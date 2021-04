Sectores de Honduras sin energía eléctrica este domingo 25 de abril

Tegucigalpa, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH), consorcio administrador del servicio de energía eléctrica en Honduras, ha anunciado nuevos calendarios de interrupción en el suministro para este domingo 25 de abril de 2021.

A través de informes en redes sociales de EEH, se detalla que, debido a trabajos de reparación y prevención en las redes de distribución en el territorio, dos departamentos de Honduras no tendrán energía este domingo.

Cuadrillas de la EEH se desplazarán hacia las regiones para darle mantenimiento de prevención a la red de distribución.

Los horarios de interrupción, que varían según la región y los circuitos que proveen el servicio, se extienden durante ocho horas sin energía eléctrica.

 A CONTINUACIÓN, LOS SECTORES AFECTADOS:

Choloma, Cortés - Circuito L215 y L216 - (8:15 am. a 4:15 pm.)

Barrio El Chaparro

Centro de Choloma

Barrio Abajo

Posta policial

Municipalidad de Choloma

Colonia Infop

García

Rubí

La Curva

Adeh

Barrio Suyapa

Bosques de Choloma

San Antonio

Pueblo Nuevo

Pagán

Los Prados

San Francisco

Bellavista

Quebrada Seca

Misisipi

19 de Septiembre

11 de Abril

El Kilómetro

Cedén

La Antorcha

IHSS

Estadio Rubén Deras

Residencial Europa

Mall Las Américas

Colonia Japón

San Carlos

Brisas de Candelaria

Villa Valencia

Colonia Alegría

Ciudad Jardín

Fábrica Paraíso

Pacasa

Las Pilas

San Rafael

Residencial Monterrey

Industrias Triple A



Distrito Central, Francisco Morazán - Circuito L238 - (8:00 am. a 12:00 m. y de 3:45 a 4:00 pm.)



Colonia Miraflores

Miraflores Norte

Dirección Nacional de Tránsito

Jardines de Miraflores

Plantel de Cemcol

Bodegas del Sanaa

Miraflores Sur

Residencial San Ignacio

Brassavola

Florencia Sur

Plaza Bancatlan

Clínica San Roque

Tres Caminos



Distrito Central, Francisco Morazán - Circuito L307 y L345 - (07:30 am. a 7:45 am. y de 3:15 a 3:30 pm.)



Altos de Toncontín

Lomas de Germania

Villeda Morales

Represa Concepción

Lodo Prieto

Carrizal #1

Villa Franca

Buenas Nuevas

Brasilia

El Durazno

San José de Soroguara

San Sebastián

El Izopo

Cerro de Hula

San Buenaventura

El Sauce

La Cali

Aldea Germania

Reynel Fúnez

Aquasplash

Residencial El Manantial





San Pedro Sula, Cortés - Circuito L402 - (8:30 am. a 5:30 pm.)

Zip Río Blanco