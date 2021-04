Romeo Vásquez: "Partidos tradicionales están manchados"

Tegucigalpa, Honduras.

Romeo Vásquez Velásquez (64), exgeneral del Ejército de Honduras y presidente del Partido Alianza Patriótica de Honduras (APH) y candidato presidencial, se refirió este miércoles a la posibilidad de aliarse con otras entidades políticas de cara a elecciones generales de noviembre.

El líder de la APH, que también compitió en 2013 y 2017 por la presidencia del país, considera que los partidos tradicionales están "manchados" y "penetrados" por el narcotráfico.

Para el político, dialogar con los partidos políticos es algo que puede hacerse, pero no contemplan, como institución política, unirse en una alianza multipartidaria de cara a los comicios de noviembre.

"No me han llamado, pero no queremos que nos llamen, porque nosotros tenemos otra forma de pensar”, manifiesta Vásquez.



En los últimos días, dos posibilidades de alianza multipartidaria afloran en el escenario político hondureño. Por un lado, Yani Rosenthal, del Partido Liberal, y Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre) se han reunido en aras de intercambiar criterios de cara a una probable unión. Ambos son los candidatos electos de sus partidos.

Por otra parte, Luis Zelaya, quien no obtuvo la candidatura en el Partido Liberal, Wilfredo Méndez, Nelson Ávila, ambos de Libre, y Salvador Nasralla, del naciente Partido Salvador de Honduras (PSH).

Al margen

Vásquez Velásquez considera que no son aptos para integrar alguna de las alianzas, en caso de crearse: “En el caso nuestro, no se podría, por el concepto de nuestro pensamiento y la causa por la cual luchamos”.

Concluyó que una alianza con el Partido Nacional, Liberal o Libre no es posible porque tiene "suficientes motivos" para no hacerlo.

“No lo haría con ninguno de los Partidos tradicionales porque están manchados y muy penetrados por el crimen organizado y la corrupción”, atiza.



Honduras celebró el 14 de marzo elecciones primarias en tres instituciones políticas: Libre, Nacional y Liberal. Nasry Asfura, Xiomara Castro y Yani Rosenthal se enfilan hacia la contienda general en noviembre, a la que se sumarán más de 10 movimientos.