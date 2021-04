Socializarán con el BCH y Banhprovi las peticiones de los transportistas

Tegucigalpa, Honduras.

Ya se solventaron los problemas con los dirigentes del transporte interurbano y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) luego de un paro registrado casi a nivel nacional y tras una larga jornada de reunión en Comayagua.

Rafael Ruiz, comisionado del IHTT, informó que se dieron soluciones a los planteamientos que se habían presentado el 8 de abril de 2020 "y para sorpresa nuestra, cuando dimos respuesta de los planteamientos anteriores ellos presentaron más".

Manifestó que "una solución financiera como quieren los transportistas no pasa por manos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, de la Secretaría de Trabajo ni de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), sino que ese tema pasa por Finanzas y el compromiso fue hacer la solicitud para ver si es viable o no y de no ser, ellos deben de comprender".

Ante la petición de los transportistas de buscar una fuente para la compra de la deuda del rubro, pago del bono solidario, más créditos, Ruíz señaló que se requiere un cambio a la Ley, “porque no es vida estar recibiendo llamados a cobros por deudas, hay muchos bancos que han generado intereses moratorios”.

En ese sentido, resaltó que el Banco Central de Honduras (BCH) está buscando una solución para comprar la deuda, ya que hay cooperativas y financieras que han abusado de la situación de los transportistas.

Informó que este día se sostendrá una reunión una comisión del BCH y del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), para analizar caso por caso y ver cómo se resuelve. Remarcó que al IHTT no le corresponde este tema, porque es de competencia privada, pero afirmó que estarán buscando reuniones con el BCH, Banhprovi y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).