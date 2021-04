Honduras ofrece 7,000 policías para frenar oleada migratoria

Canciller dice que no sabe de militarización TEGUCIGALPA. El canciller de Honduras, Lisandro Rosales, calificó ayer la gira de una numerosa comitiva a Washington la semana pasada como “un trabajo productivo y un diálogo muy sincero”. Ya en el país, el funcionario expuso que el diálogo bilateral entre los gobiernos de los Estados Unidos y Honduras es permanente, estructurado y ahora se enfocará a la búsqueda de soluciones conjuntas.

Para continuar con el seguimiento a esos acuerdos se instalaron cinco mesas de trabajo. “Fue un encuentro productivo con planteamientos muy claros”, enfatizó. Se consultó ayer a Rosales sobre el compromiso de militarizar la frontera que EUA anunció ayer, y él afirmó que “a saber a qué nivel y con quién convinieron eso, porque no sé nada de eso”. Al consultarle si con el embajador de Honduras en Washington había tratado ese tema, Rosales indicó que “no creo porque ya hubiera reportado”. Fuentes en Honduras dijeron que serían más de 1,000 soldados para resguardar las fronteras. El ministro de Defensa de Honduras, Fredy Díaz, dijo en una entrevista radiofónica que “el tema en particular no fue tomado en Washington”.