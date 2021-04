Choloma sigue con los bordos dañados y lluvias a las puertas

Choloma.

El panorama no es alentador para todos los pobladores que sufrieron los embates de las tormentas Eta y Iota.

Con el pronóstico de las 17 tormentas tropicales en el Atlántico, de las que 8 pueden convertirse en huracanes, la preocupación y la incertidumbre aumentan.

Este año será activo con la temporada ciclónica, y los pobladores de las zonas afectadas saben lo que significa. Ellos todavía no se levantan de los embates sufridos en noviembre de 2020, pero lo más preocupante es que muchos de los bordos de contención siguen sin ser reparados.

Eder Mejía es un líder de la comunidad de El Higuero, en los Bajos de Choloma, y también miembro del comité de emergencia. “La gente está preocupada por el anuncio de que vienen más tormentas y los bordos no se han reparado. El Higuero fue la zona cero con Eta y Iota: quedó destruida al 100%”.

Explica que los bordos no se reparan desde el huracán Mitch, y con Eta y Iota quedaron boquetes abiertos y no se han reparado. “Hicieron una inspección, nos dicen que los van a reparar, pero no han empezado. En un sector que se llama Montañuelas, que es más bajo, están trabajando, pero de nada sirve que trabajen ahí si no lo hacen en nuestros sectores”, dijo.

El dirigente expresó que en su zona son entre 14 a 20 kilómetros de bordo desde Banderas hasta llegar a Montañuela y hay unas seis rupturas. Los bordos están dañados, no solo las rupturas, y no sé qué haremos si se vienen las lluvias.

Proyectos

En los Bajos de Choloma cultivan maíz, palma africana, frijoles, plátano y banano. Son 29 comunidades en riesgo, donde residen más de 20,000 personas, explicaron los dirigentes de las comunidades.

Por su parte, Sergio Villatoro Cruz, director ejecutivo de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, explicó que la preocupación no es solo en ese sector, sino de toda la población del valle de Sula.

“Hemos estado trabajando ya en ello. Ya estamos listos para recibir las ofertas y en un término de cinco días tenemos la capacidad para comenzar las obras”.

Destacó que han venido trabajando en la socialización, identificación de algunos bancos de material que permitan las condiciones para estructurar el proyecto y poder licitarlo.

Son entre 4 y 5.7 kilómetros el acumulado de las fallas que hay que intervenir.

“Lo que se quiere es tener unas tres empresas trabajando de manera simultánea para que se culminen las labores”, dijo. Aseguró que en dos meses la situación será otra.

Alexander Mejía, subcoordinador del comité de emergencia municipal, explicó que ya se hicieron las gestiones, se mandó toda la información que requería la Comisión del Valle de Sula y se han tenido varias reuniones con ellos.

El ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, dice que está próxima la ejecución de los proyectos de reparación de bordos en el río Ulúa y otros afluentes que bañan este y otros sectores del valle de Sula para ponerle fin a la problemática que pone en peligro poblaciones enteras y cultivos.