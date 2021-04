“No vamos a contar actas por capricho de alguien”

Tegucigalpa, Honduras.

Ninguna impugnación que genere una duda razonable quedará al margen del conteo público especializado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pretende concluir entre sábado y domingo para emitir la declaratoria final de los comicios primarios.

Entre miércoles y jueves se concluyó la revisión de los escritos presentados por los movimientos inconformes de los partidos Liberal y Nacional y entre hoy y mañana se concluirá con las quejas documentadas del partido Libertad y Refundación (Libre). Algunos aspirantes a cargos de elección de la corriente liberal Recuperar Honduras, de Luis Zelaya, denunciaron que el CNE no revisó parte de sus impugnaciones.

Consultado sobre el particular, el secretario general del ente, Alejandro Martínez, dijo que los escritos que no fueron declarados con lugar son aquellos que no reúnen las condiciones legales para proceder a su escrutinio.

“No se está contando solo por contar, ni vamos a contar por un capricho de alguien, se va a contar donde se mide y hay una duda razonable de que pudo haber un fraude en esa mesa”, explicó el funcionario.

Precisó que solo del departamento de Cortés el jueves fueron sometidas a revisión diez actas originales de cierre producto de impugnaciones presentadas por candidatos a diputados del movimiento liberal que lideró Luis Zelaya.

Como resultado de este conteo, “algunos candidatos de otros movimientos bajaron como 600 votos”, puntualizó Martínez. De esta misma facción liberal fueron contados los votos contenidos en seis actas de Intibucá, 10 de Lempira y dos de Yoro. Los 12 reclamos que presentó el Movimiento Liberal Yanista por Atlántida igualmente fueron sometidos a escrutinio especial y lo mismo pasó con 12 actas de Comayagua y seis de Intibucá impugnadas por esta misma corriente.

El mismo trato se le dio a las impugnaciones del Partido Nacional y hoy a las de Libre.