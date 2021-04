OPS espera esta semana la fecha para el arribo de más vacunas

Tegucigalpa, Honduras.

Mientras el resto de países de Centroamérica continúa anunciando la llegada de más vacunas para inmunizar a su población, las autoridades de Honduras siguen viendo todo desde lejos, ya que incluso desconocen cuándo llegarán más inoculadores al país.

Aparte de las 5,000 vacunas donadas por Israel y las primeras 48,000 que se obtuvieron a través del mecanismo de Covax, el país no ha vuelto a recibir nuevos lotes.

Durante marzo, las máximas autoridades de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas (Sefin) anunciaron la llegada de 92,000 dosis de vacunas de Astrazeneca a través del mecanismo de Covax y 160,000 vacunas de Sputnik V; sin embargo, pasó el mes y las vacunas no vinieron.

LA PRENSA contactó con los representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), encargados de la gestión de donación del mecanismo Covax, y dijeron que esperan “recibir esta semana información de la fecha de llegada del próximo lote de vacunas contra el covid-19. En cuanto tengamos esta información la compartiremos con ustedes”, afirmaron.

La respuesta evidencia que todavía no se sabe cuándo llegará el próximo lote.

A través del mecanismo de Covax, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS garantizaron a Honduras que de marzo a mayo recibirían 424,800 dosis de la vacuna de AstraZeneca, por lo que en los próximos 53 días al país tendrían que llegar 376,800 dosis, de cumplirse lo prometido por los organismos internacionales.

Por otro lado, Marco Midence, titular de Finanzas, expresó que los recursos para la compra directa de vacunas están listos.

“En el caso del Fondo Ruso de Inversiones mantenemos continua comunicación. La semana pasada nos informaron que habían aumentado la capacidad productiva, pero a la fecha no tenemos calendario y estamos a la espera del mismo”, por lo que confirmó que la población tendrá que seguir en espera de las vacunas rusas. Midence también notificó que hasta el momento el Gobierno de Honduras no ha realizado ningún desembolso, ya que todavía no tienen ningún pedido ni algún lote en camino. “Una vez que tengamos el primer lote en camino, la Secretaría de Salud, haciendo uso de su asignación presupuestaria, hará lo que corresponda, nosotros estamos listos y estaremos informando de estas y otras noticias”, aseguró el funcionario.

Vacunas del Cohep

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), informó ayer que están manejando dos iniciativas para la adquisición de vacunas contra el covid-19 para inocular a empleados.

Una fue el apoyo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para que comprara 1.4 millones de dosis de AstraZeneca y, sobre la segunda iniciativa, Sikaffy informó que están esperando que las empresas envíen la lista con la cantidad de vacunas que necesitarán para sus empleados y familiares para luego suscribir el convenio con las autoridades de gobierno.

El empresario reconoció que la compra de vacunas está difícil, pero que una vez firmado el acuerdo se acercarán a las farmacéuticas para cerrar la compra de al menos un millón de vacunas.