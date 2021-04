Transportistas en el norte de Honduras piden L5 de aumento al bus  

San Pedro Sula, Honduras.

Mientras transportistas aseguran que el pago extra de tres lempiras más al pasaje es voluntario, pasajeros denuncian que son obligados a bajarse del autobús por los ayudantes si no cancelan el abusivo aumento.

El lunes anterior, buses urbanos del transporte público sampedrano de las rutas 2, 7, Lomas de El Carmen y El Ocotillo, le subieron L3 al pasaje, incluso unos L5, aduciendo pérdidas derivadas de reducción de usuarios por la pandemia y las tormentas tropicales que azotaron al país en noviembre del año pasado.

El alza, que no fue autorizada por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), ha provocado molestia e indignación en los pasajeros, quienes aseguran que la difícil situación económica no les permite pagar más de 10 lempiras de pasaje.

Luego de la publicación de Diario LA PRENSA, inspectores del IHTT ejecutaron operativos.

Ayer, luego de la publicación de Diario LA PRENSA en donde se informó sobre esta problemática, el equipo de inspectores del IHTT ejecutó operativos para constatar si conductores y ayudantes estaban cobrando más de lo estipulado.

Solo en los puntos de El Carmen y El Ocotillo fueron sancionados 19 conductores por estar cobrando los tres lempiras de más.

Mientras tanto, los representantes de más de 22 empresas de las rutas 1, 2, 7 y Fesitranh, entre otras, se reunieron ayer para formalizar la petición de incremento al IHTT de L3 al pasaje, con base en el cumplimiento de los convenios firmados en 2018 y 2020, relacionados con los bonos solidarios.

Allan Licona, representante de la ruta 2 y quien fue nombrado por las otras rutas como vocero, declaró que el pago adicional de los tres lempiras es voluntario y no obligatorio.

Aseguró que el conductor o el ayudante de la unidad les explica a los pasajeros que están teniendo pérdidas y que no les ajusta para cumplir con los compromisos y que si pueden colaborar pagando los tres lempiras de más.

Añadió que algunos acceden y los dan y otros no lo hacen, pero no por eso dejan de darles el servicio.

“Nosotros seguimos perdiendo dinero. Esto no es incremento, es colaboración, las unidades andan con ese rótulo en donde pedimos el respaldo. Hay quienes pagan 10 lempiras y otros 13”, explicó Licona.

El transportista señaló que para cumplir con las medidas de bioseguridad evitan el exceso de pasajeros y que vayan de pie; sin embargo, reclaman una paridad con el transporte urbano de Tegucigalpa que cobra L13 de tarifa, en el caso del microbús.

Ayer fueron sancionados 19 dueños de buses por el alza ilegal al pasaje en rutas e El Carmen y El Ocotillo.

“Ya hicimos una solicitud formal al IHTT para que nos apruebe el aumento al pasaje, pero de cinco lempiras, no de tres.

Solo la ruta 2 hace un recorrido de dos horas y a veces llevamos 10 pasajeros nada más. Es cierto, hay horas que sí llenamos las unidades, especialmente por las mañanas y las noches cuando la gente va y vuelve de su trabajo, pero en el resto del día los buses van vacíos”, expresó Licona.

Licona advirtió que si el IHTT no autoriza el aumento dejarán de operar las unidades, para que la misma necesidad de los usuarios obligue a las autoridades a aprobar los cinco lempiras de más.

Abuso

Una usuaria que prefirió ser conocida solo como Victoria indicó que ayer (lunes) viajaba en un microbús de la ruta 2 y cuando pagó los 10 lempiras que acostumbra, el ayudante le dijo que eran L13 y que si no los pagaba se tenía que bajar.

“Lo peor es que me faltaba más de la mitad del recorrido para llegar a mi trabajo, los tuve que pagar porque me dio miedo que me dejara allí botada”, contó.

Otra usuaria que prefirió omitir su nombre manifestó que este aumento comenzó a hacerse efectivo de manera arbitraria desde el año pasado cuando reactivaron el transporte.

Para otros, un incremento de tres lempiras no es mucho, pero el de cinco lempiras, sí.

“Hay que tomar en cuenta que la situación económica es mala para todos, hasta para ellos (transporte). El combustible aumenta a cada rato, así que si son tres lempiras de alza lo veo bien, L5 ya no, se siente más”, opinó el usuario Edgar Paz.

Denuncias

René Caballero, delegado regional del IHTT, informó que solo ayer recibieron más de 50 llamadas de pasajeros a quienes les han cobrado la nueva tarifa impuesta por los transportistas.

Incluso, Caballero contó a LA PRENSA que una joven llamó llorando porque la bajaron de un microbús de la ruta 2 por negarse a pagar los 13 lempiras.

Ayer, un equipo de inspectores realizó operativos en los puntos de buses de El Carmen y El Ocotillo, donde sancionaron a 19 transportistas tras comprobar que estaban cobrando el aumento.

Caballero explicó que las denuncias son de varias rutas urbanas como la 1, la 2, la 7, El Ocotillo, El Carmen, Felipe Zelaya y Rivera Hernández, entre otras.

La multa es de L2,000 a L2,500, y en caso de ser reincidentes se les decomisa la unidad.

Al consultarle a Caballero sobre el argumento de que el pago de los L3 de más es voluntario, respondió: “las denuncias contradicen esa versión.

Ellos deben esperar qué decisión tomará el IHTT sobre su petición de aumento, pero ahorita no está autorizado”.

Caballero aseveró que les han pedido a los transportistas que se apersonen a las oficinas a validar su información para hacerles efectivo un segundo bono.

Para hoy planean operativos junto con la Fiscalía del Consumidor. En San Pedro Sula, más de 300,000 personas hacen uso del transporte público, de acuerdo con estimaciones de dirigentes. Legalmente están inscritos más de 10,000 unidades y de esas, 1,600 son buses urbanos.

Pérdidas millonarias

Nelson Fernández Toro, presidente de la Federación de Transporte en San Pedro Sula, aseguró que han perdido el 50% de los pasajeros y que las empresas no están trabajando con toda su flota por la baja demanda. “Las pérdidas en el transporte son millonarias”, acotó.

Fernández criticó que hasta ahora solo les han dado un bono solidario, y durante varios meses del año pasado no estuvieron trabajando por la pandemia.

Además, dijo que el bono del combustible no lo están dando.

“Tenemos de cuatro a cinco años sin aumentarle al pasaje y en Tegucigalpa sí cobran más”, se quejó.

Rafael Ruiz, comisionado presidente del IHTT, pidió a los usuarios denunciar cualquier abuso o maltrato en el transporte. “El IHTT se debe a los pobladores, no hay mayor equidad que un servicio de transporte digno para todos”, puntualizó.