Más de 3,500 voluntarios de Cruz Roja están diseminados en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.

El gerente de Gestión de Riesgos de la Cruz Roja Hondureña, Carlos Colindres, manifestó que es fundamental que cada persona cumpla con las medidas de bioseguridad durante el feriado de la Semana Santa.



Miles de hondureños ya se desplazaron a los distintos destinos turísticos del país y se espera una mayor movilización a partir de hoy. La recomendación principal del Gobierno es que las personas se queden en su casa, pero en caso que las familias quieran veranear, no se deben olvidar del uso de la mascarilla, lavado y desinfección de manos, así como el distanciamiento físico.



Los centros hospitalarios a nivel nacional están reportando un repunte de casos de covid-19, por lo que no se quiere un colapso de estos en los próximos días.



“Como institución hemos reforzado las medidas de bioseguridad, al personal que está prestando servicio en los distintos lugares se le ha practicado las pruebas para garantizar que no esté contagiado del virus”, expresó.

“Uno de los temas transversales que tenemos para poder fortalecer durante esta semana es justamente el tema de bioseguridad”, indicó.

“Como Cruz Roja siempre mantenemos más de 3,500 personas al servicio de la población hondureña, realizando las acciones que tradicionalmente desarrollamos, atención prehospitalaria, traslados de personas de los diferentes lugares en donde se presenta una situación en particular, a un centro hospitalario”, dijo Colindres.



Explicó que “hemos estado apoyando en inspecciones a nivel de centros turísticos y a nivel de restaurantes, donde hemos solicitado que estos lugares puedan contar con sus insumos y medidas de bioseguridad”.

Reglas claras

Por su parte, el miembro de la Mesa Multisectorial, César Chirinos, recordó que las reglas en cuanto a las restricciones que tienen los veraneantes en Semana Santa están claras.

César Chirinos, de la Mesa Multisectorial

Chirinos insistió que cumplir las medidas de bioseguridad en el feriado de la Semana Mayor es fundamental para evitar la propagación del covid-19. “En la Mesa Multisectorial dimos la pauta de lo que se debía haber hecho y de lo que se viene haciendo, dimos recomendaciones e hicimos propuestas claras para que el Sinager pusiera a disposición de cada uno de los veraneantes”, dijo.

“Las reglas están claras en cuanto a las actividades que se deben hacer en la playa y la hora que pusimos, de 5:00 am a 6:00 pm, se mantiene el toque de queda”, indicó.



“Estamos pidiendo mayor supervisión y restricción en cuanto al excesivo uso de los balnearios, que no superen su capacidad, el igual que los centros turísticos y los hoteles”, mencionó. Para ello, el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) puso a disposición más de 27,000 voluntarios que velarán porque se cumplan las medidas de bioseguridad y que esta Semana Santa se desarrolle sin situaciones que lamentar.



“Vamos a tener que depender de mucha prudencia, responsabilidad y compromiso porque hoy en día todos somos sospechosos y no queremos tener un crecimiento de contagios”, manifestó.

“Hemos estado observando en las salidas de la capital y de otras ciudades que hay operativos intensos, se han detenido muchos buses que iban para excursiones clandestinas”, destacó.